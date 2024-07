Assumidos! Neymar Jr e Bruna Biancardi trocam beijos durante show em SP

Em meio a rumores de reconciliação, o jogador Neymar Jr e Bruna Biancardi assumiram a relação e foram flagrados aos beijos; veja fotos

A reconciliação entre o jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi é real! Após rumores de que teriam reatado o relacionamento, os dois foram flagrados aos beijos na madrugada deste domingo, 7, durante um show do cantor Thiaguinho, em São Paulo.

Esbanjando alegria, Neymar e a influenciadora digital fizeram pose para os paparazzi presentes, que os fotografaram em clima de muito romance curtindo a apresentação no andar de cima da boate. Os famosos já haviam sido vistos bem próximos em outro evento na sexta-feira, 5, quando foram filmados se abraçando.

Vale lembrar que os boatos de reconciliação entre o casal começaram em abril deste ano, quando o atleta publicou em suas redes sociais um vídeo onde pedia, em tom bem-humorado, para Bruna Biancardi segui-lo novamente no Instagram. Desde então, os dois têm sido vistos bem próximos com bastante frequência.

Recentemente, Bruna chegou a passar um tempo na Arábia Saudita, país do Al-Hilal, atual clube do craque, junto com a pequena Mavie, de 8 meses, filha do casal.

Confira os registros de Neymar Jr e Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi e Neymar surgem juntos após chegada de suposta filha do jogador

Na noite da última quinta-feira, 4, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar uma foto na companhia de amigos, mas um detalhe não passou despercebido para os seguidores da influenciadora digital: a possível presença de Neymar Jr. O registro sugere que eles estiveram juntos após os rumores sobre o nascimento da suposta filha do jogador de futebol.

Para quem não acompanhou, de acordo com o Portal Leo Dias, a pequena Helena, que pode ser filha de Neymar e Amanda Kimberlly, nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, na quinta-feira, 4. A menina é possivelmente fruto de uma breve relação entre o jogador de futebol e a modelo, que aconteceu no ano passado.

Segundo o jornalista, Neymar já visitou a suposta herdeira, acompanhado por sua mãe Nadine Gonçalves, sua irmã Rafaella e seu primogênito Davi Lucca. Após a visita, Bruna compartilhou uma foto de uma noite de pizza com amigos, onde uma perna parecida com a do jogador de futebol aparece ao fundo, indicando que tudo está bem entre eles; confira mais detalhes!