Leticia Cazarré encanta ao postar novos cliques do filho: "Menininho adorável"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques inéditos do filho caçula

Leticia Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste domingo, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores do filho caçula, Estêvão, de quatro meses.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o menino, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, aparece usando fazendo caras e bocas, enquanto brinca com a mamãe.

"Imagine se eu não tivesse permitido que esse menininho adorável existisse? A abertura à vida é a aventura mais extraordinária e impressionante, e a única que resulta em um tesouro que nunca se esgota: uma nova vida e alma humana", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de Estêvão, Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 2 aninho. Recentemente, ela abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos. "Se Deus quiser, sim", afirmou a mulher do ator, que em seguida revelou que nem toda gravidez foi planejada.

Leticia Cazarré compartilha registros de viagem em família

Nesta última terça-feira, 2, Leticia Cazarré usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de uma viagem em família na Serra Catarinense. Nos registros, ela surgiu na companhia do marido, o ator Juliano Cazarré, e Estêvão, filho caçula do casal.

"Nossa rota na serra catarinense nos levou a mais lugares lindos e aconchegantes, onde dormimos e tomamos café da manhã à beira de um lago cercado de lhamas, fizemos uma trilha com cachoeira e muito mais! Vou trazendo mais imagens ao longo dos próximos dias! Lá ficamos quase o tempo todo sem sinal, o que foi ótimo para aproveitar os momentos juntos", escreveu a bióloga na legenda da publicação. Confira a publicação!