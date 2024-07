Cintia Dicker opina sobre 'lavar roupa suja' na web após críticas de Luana Piovani

Após nova polêmica entre Luana Piovani e Pedro Scooby, Cintia Dicker falou o que pensa sobre exposição de problemas: 'Vamos acordar'

A modelo Cintia Dicker tirou um tempo na noite de sábado, 6, para conversar um pouco com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a esposa do surfista Pedro Scooby abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas e curiosidades enviadas por internautas.

Durante o bate-papo, Cintia foi questionada por um seguidor o que achava sobre exposição de problemas pessoais na internet. Sincera, a modelo não pensou duas vezes antes de dar sua opinião e explicou que existem outras maneiras de resolver conflitos.

"O que acha de quem ‘'ava roupa suja' no Instagram?", perguntou o internauta. "Estou aqui pensando em como responder essa pergunta. Eu acho tão absurdo, que não tenho nem resposta para isso", iniciou a esposa de Pedro Scooby, caindo na risada.

"Os meus problemas, amor, vocês não vão poder resolver. Os seus, eu não vou poder resolver. Então, liga para quem pode resolver. E é isso, agora vou assistir ao jogo do Brasil contra o Uruguai, deitar na minha caminha, que os meus problemas eu vou cuidar daqui. E eu acho um desperdício. Na verdade acho que é engajamento, dá like, dá dinheiro pra pessoa que fica lavando roupa suja. Vamos acordar", completou Cintia Dicker.

Após a resposta da modelo, alguns seguidores passaram a apontar o comentário como uma possível indireta para a atriz Luana Piovani, ex-esposa de Pedro Scooby. Para quem não acompanhou, mais cedo, a artista criticou o surfista e ex-BBB ao revelar que ele tomou uma decisão envolvendo o filho mais velho, Dom, sem consultá-la antes.

De acordo com Luana, Scooby permitiu que o primogênito do ex-casal criasse um perfil no Instagram sem seu consentimento. Ela, que está proibida de mencionar o nome do famoso publicamente por questões judiciais, usou as redes sociais para detonar a atitude do surfista em relação à redução do herdeiro.

Entenda a nova polêmica entre Luana Piovani e Pedro Scooby

O embate entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou um novo capítulo. A atriz usou as redes sociais neste sábado, 6, para se pronunciar a respeito de uma decisão tomada pelo ex-marido envolvendo o filho mais velho, Dom, de 11 anos, sem consultá-la antes.

"Numa outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável", desabafou a atriz.

"O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está. O que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, e então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?", disparou Luana Piovani; confira mais detalhes!