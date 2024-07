Laura Neiva impressiona com declaração para Chay Suede: "Aprendo diariamente"

A atriz Laura Neiva abriu o álbum de fotos da festa de aniversário do marido, o ator Chay Suede, e se declarou para o amado

Laura Neiva usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 4, para se declarar para o marido, o ator Chay Suede, que completou 32 anos de vida no último domingo, 30.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques da festa de aniversário do amado e escreveu uma bela mensagem. Além disso, ela brincou sobre o look dos dois para o evento, já que ela estava com uma roupa toda rosa e o marido todo de preto.

"Meu amor, que conheci nas vésperas dos seus 22 anos, fez 32! Que felicidade comemorar mais um ano ao seu lado, aprendo diariamente com você. Tenho muito orgulho de você, te admiro tanto meu bebê. Meu coração explode de alegria cada vez que eu te vejo. Que você seja cada dia mais feliz, realizado e eu possa sempre estar ao seu lado te vendo realizar cada sonho. (A Barbie e o Ken tão diferentes)", declarou Laura.

Laura e Chay são pais de Maria, de quatro anos, e de José, de dois. Eles estão à espera do terceiro filho. No Dia dos Namorados, a atriz resgatou a primeira foto que tirou com o amado e abriu o coração. "Nossa primeira foto juntos, feliz dia dos namorados para sempre. Quase 10 anos atrás, olha tudo o que construímos, muito orgulho de nós, muito orgulho de toda nossa história, nossa família. Te amo demais, meu bebezinho", disse ela na ocasião.

Confira:

Laura Neiva exibe a barriga de grávida pela primeira vez

A atriz Laura Neiva encantou seus seguidores ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Ela é casada com o ator Chay Suede e eles esperam o nascimento do terceiro filho. A gravidez foi anunciada por eles de forma discreta.

Agora, a estrela colocou o barrigão para jogo ao posar com a blusa levantada. Usando uma camiseta branca e calça soltinha, Laura exibiu a barriga de grávida durante um passeio ao ar livre. A foto foi compartilhada nas redes sociais e encantou todo mundo. Confira!