Laura Neiva resgata primeira foto com Chay Suede e declara: "Muito orgulho"

Em declaração de Dia dos Namorados, Laura Neiva resgata primeira foto com seu marido, Chay Suede, e encanta seguidores com linda mensagem; veja!

A atriz Laura Neiva decidiu fazer um gesto fofo para seu marido, o também ator Chay Suede, em celebração do Dia dos Namorados. Nesta quarta-feira, 12, a artista resgatou a primeira foto que tirou com seu amado e fez questão de se declarar com um lindo texto.

Em seu perfil oficial do Instagram, Laura compartilhou um clique onde os dois apareceram com os rosto juntinhos enquanto estavam deitados na cama. O casal posou com um sorrisinho no rosto e esbanjou fofura ao aparecerem bem mais novos para a câmera.

Na legenda, a atriz se declarou para Chay. "Nossa primeira foto juntos, feliz dia dos namorados para sempre. Quase 10 anos atrás, olha tudo o que construímos, muito orgulho de nós, muito orgulho de toda nossa história, nossa família. Te amo demais, meu bebezinho", escreveu Laura.

Nos comentários, Chay retribuiu o carinho e disparou: "Te amo tanto". Os fãs do casal também se derreteram pelo clique. "Lindos!", enalteceu um fã. "Melhor casal do planeta", declarou outro. "Felicidades mil para o casal", disse mais um.

Confira a publicação:

Laura Neiva e Chay Suede terão outro filho em breve

Casados desde 2019, Laura Neiva e Chay Suede são papais de duas crianças, Maria, de 4 anos, e José, de 2. E a família irá aumentar em breve! No fim de maio, o casal revelou à Vogue Brasil que estão esperando seu terceiro filho. A confirmação aconteceu após eles estrelarem uma campanha de Dia dos Namorados.

Segundo confirmado pela Handred, marca que eles realizaram o trabalho, os famosos estão esperando seu terceiro bebê. Outras informações, além da revelação sobre a gravidez, não foram dadas.

Nas redes sociais, eles encantam ao postarem fotos com os filhos e surpreendem com os registros autênticos, principalmente das festas com temas diferenciados. Recentemente, Maria celebrou seus 4 anos com um evento "monstruoso" e bem colorido. Já o irmão José chamou a atenção ao escolher o tema de ventilador.