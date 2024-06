Quem é o namorado de Edson Fieschi? Conheça o modelo Alexandre Vesper

Ex-galã de novelas da Globo, Edson Fieschi assumiu seu namoro com o modelo de 19 anos, Alexandre Vesper. Saiba quem é o rapaz!

Ex-galã de novelas da Globo, Edson Fieschi, conhecido por papéis em novelas como Vale Tudo, Cobras e Lagartos e Insensato Coração, assumiu seu namoro com o modelo de 19 anos, Alexandre Vesper. Longe da TV há algum tempo, o ator compartilhou seu novo relacionamento nas redes sociais.

Segundo informações do portal Splash, Alexandre Vesper cresceu no Espírito Santo, mais precisamente no município de Santa Maria de Jetibá, que fica a uma distância aproximada de 80 km de Vitória. Ele é estudante de Publicidade e Propaganda. No ano passado, Alexandre cursou o primeiro período no Espírito Santo antes de transferir sua graduação para uma faculdade no Rio de Janeiro.

No LinkedIn, ele menciona sua participação em uma campanha de conscientização sobre a doação de sangue. Além disso, trabalha como modelo e aparece no casting das agências Amazing Model e 40 Graus Models.

Alexandre e Edson comemoraram a virada de 2022 para 2023 juntos. O modelo aparece em uma postagem de Edson Fieschi celebrando o ano novo de 2023.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Edson Fieschi (@edsonfieschi)

Na publicação em que Edson Fieschi aparece ao lado do namorado, os internautas desejaram felicidades ao casal. "Desejo que vocês sejam apenas!!! Tenho 49 e meu namorado tem 20, fico super feliz em saber que você também em um relacionamento com essa diferença de idade, que ressignifica o amor. Desejo tudo que for do bem e que o amor os toquem e permaneça em vocês", disse um internauta.

"E viva o amor. Viva a vida. Muita saúde para vocês! Felicidades", escreveu outra. "O amor não tem idade, felicidades pra vocês e viva esse amor", disse um terceiro. Comentários como "casal lindo", "lindos" e "felicidades", também aparecem na publicação.

Veja: