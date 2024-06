Ex-galã da Globo, Edson Fieschi assume namoro com modelo 41 anos mais jovem

Lembra dele? Ex-galã de novelas da Globo como ‘Vale Tudo’ e ‘Insensato Coração’, Edson Fieschi assume relacionamento com um modelo de 19 anos

Ex-galã de novelas da Globo, Edson Fieschi, conhecido por papéis como 'Carlos' em 'Vale Tudo' e 'Nelson' em 'Insensato Coração', assumiu seu namoro com o modelo de 19 anos, Alexandre Vesper. Afastado das telinhas há alguns anos, o ator usou as redes sociais para revelar seu novo relacionamento e ganhou felicitações de antigos colegas de elenco.

Aos 61 anos, Fieschi celebrou ao publicar uma foto ao lado de seu novo namorado em seu perfil oficial no Instagram. Na imagem, os dois posam juntos na praia. Na legenda, o ator foi discreto, escrevendo apenas que estava curtindo uma folga ao lado do modelo: "Dia de prainha! De comemorar", acrescentou com um emoji de coração vermelho.

Nos comentários, Edson publicou uma declaração apaixonada do namorado: "Meu amor", escreveu, em outra foto deixando claro que estão em um relacionamento. Além disso, o ator também ganhou mensagens de celebridades, como Maria Padilha, que deixou alguns emojis de coração. Anderson Muller também deixou carinhas apaixonadas entre os recados.

Relembre a trajetória de Edson Fieschi:

Vale mencionar que no passado, Edson Fieschi interpretou o advogado gay 'Nelson', em 'Insensato Coração', de Gilberto Braga, na Globo. "Estou em uma área polêmica da novela. Mas o meu personagem não faz sucesso com os homens, mas sim com as mulheres", disse o ator carioca, que estava solteiro na época das gravações da novela.

Além de ficar conhecido por participar dos folhetins da emissora global, como ‘Tieta’, ‘Cobras e Lagartos’ e ‘Meu Bem, Meu Mal’, o ator também marcou presença em diferentes emissoras, como em ‘Chiquititas Brasil’ no SBT, e mais recentemente nas produções bíblicas ‘Jesus’, ‘Gênesis’ e ‘Reis’ na Record. Distante das telinhas há dois anos, Edson tem se dedicado ao seu trabalho como produtor da peça "Prima Facie".