Filha de Virginia diverte ao descobrir verdadeiro nome de Leonardo: 'Carnaval'

Alerta fofura! Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice se surpreendeu ao escutar o verdadeiro nome do avô, Leonardo

Filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 aninhos, roubou a cena na casa da família ao descobrir o verdadeiro nome do avô, o cantor Leonardo. Acostumada a chamá-lo por 'vovô Leo', a herdeira dos famosos divertiu ao mostrar uma reação sincera após a revelação.

No vídeo publicado por Virginia, Poliana Rocha, esposa do artista, aparece contando o 'segredo'. "Qual o nome do vovô Leo?", perguntou Maria Alice. "O nome do vovô Leo é Emival", revelou a mãe de Zé Felipe. "Você gostou?", completou ela.

"Emival? O nome do vovô é carnaval", declarou a pequena, arrancando gargalhadas dos familiares. Maria, então, continuou tentando repetir o verdadeiro nome do cantor. "Emival, Leonardo, carnaval", brincou ela.

Após o registro viralizar nas redes sociais, diversos internautas também se surpreenderam ao descobrir que, na verdade, Leonardo é apenas nome artístico. "Eu tô passada igual, porque nem sabia", declarou uma seguidora. "E eu descobrindo hoje que o nome dele é Emival", disse outra.

Alguns admiradores ainda compararam o bom-humor da pequena com o artista. "Seu avô é um carnaval mesmo", se divertiu mais uma. "Morri com a Maria Alice, cria do vovô Leo", falou outra. "Neta do avô mesmo", brincou uma terceira.

Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Neste domingo, 23, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avôs, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja".

"Tomar cerveja, fazer tatuagem...", contou a garota sobre o que pretende fazer quando tiver mais idade. "Será que é neta do Leonardo e da Margara?! E filha do Zé felipe kkkkkk omggggggg kkkkkkk", divertiu-se Virginia ao compartilhar a revelação da herdeira; confira o registro!