Leticia Cazarré encanta ao mostrar momento carinhoso entre os filhos

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré filmou três dos filhos inaugurando o presente de Maria Guilhermina junto com a herdeira

Esposa do ator Juliano Cazarré, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu com os seguidores um novo registro fofíssimo dos filhos. Em seus stories no Instagram, ela contou que Maria Guilhermina, de 2 aninhos, ganhou um presente e já inaugurou junto com os irmãos.

Leticia decidiu trocar o berço da pequena por uma cama hospitalar. Ela nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e precisa de cuidados especiais. Após passar alguns meses na UTI, a menina pôde finalmente ir para casa e segue com um home care.

"Guigui ganhou cama de menina grande", escreveu a esposa de Juliano Cazarré ao filmar a montagem do item no quarto da herdeira. Em seguida, ela mostrou Maria Guilhermina recebendo carinho dos irmãos mais novos, que surgiram deitados ao seu lado na cama nova.

Na imagem, é possível perceber Maria Madalena, de 3 anos, Gaspar, de 5, e o caçula da família, Estêvão, de apenas 3 meses de vida, aproveitando o momento especial. Além das quatro crianças, Juliano Cazarré e Leticia também são pais de Inácio, de 11 anos, e Vicente, de 14.

Recentemente, a influenciadora digital compartilhou um relato emocionante ao celebrar os 2 anos de vida de Maria Guilhermina. Através das redes sociais, ela compartilhou fotos dos primeiros dias de vida da herdeira.

"21 de junho. O dia em que o mundo viu nascer Maria Guilhermina de Guadalupe, uma menina com uma doença tão grave de coração, que os médicos não sabiam explicar como ela tinha sobrevivido até o nascimento, e sem nenhum sinal de sofrimento fetal! Sua vida, portanto, já começou com um milagre. Em poucos minutos, estava na mesa de cirurgia, onde lhe abriram o coração e ela começou sua luta pela vida: e nós, a luta pela santidade", disse ela em um trecho.

Leticia Cazarré mostra detalhes da festinha de 2 anos da filha

A filha de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, completou dois anos e ganhou uma festinha especial na mansão onde moram. Neste sábado, 22, a mamãe postou um vídeo para exibir os detalhes do evento que aconteceu na casa onde vivem com os seis herdeiros.

Com uma decoração delicada em rosa e com detalhes em preto, o aniversário da pequena foi celebrado em grande estilo e com toque de luxo. Além de balões, laços fizeram parte da composição da mesa do bolo. Inclusive, o bolo foi destaque com seu design neutro e clássico; confira detalhes da celebração!