Letícia Cazarré comemora aniversário da filha com relato emocionante

Fruto do casamento entre Letícia Cazarré e Juliano Cazarré, a pequena Maria Guilhermina completa dois anos nesta sexta-feira, 21. E a influenciadora digital fez questão de homenagear a filha nas redes sociais. Além de um relato sobre a vida do bebê, ela compartilhou fotos dos primeiros dias de vida da herdeira.

"21 de junho. O dia em que o mundo viu nascer Maria Guilhermina de Guadalupe, uma menina com uma doença tão grave de coração, que os médicos não sabiam explicar como ela tinha sobrevivido até o nascimento, e sem nenhum sinal de sofrimento fetal! Sua vida, portanto, já começou com um milagre. Em poucos minutos, estava na mesa de cirurgia, onde lhe abriram o coração e ela começou sua luta pela vida: e nós, a luta pela santidade", iniciou.

E continuou: "Só Deus sabe o quanto ela sofreu e sofre. Só Deus sabe o por quê. O que eu sei é que ela me ensina todos os dias a agradecer mais e a reclamar menos. Me ensina a nunca me vitimizar. Me ensina o valor do sacrifício. E me ensina que é nosso dever conservar a alegria mesmo nos momentos mais difíceis."

Em seguida, Letícia ressaltou: "Louvado seja Deus por nos ter convidado a viver com a Guilhermina um pouco da sua Paixão e Cruz. Ela, que é minha cruz e meu sacrário. Ela que é o que eu tenho de melhor a oferecer a Deus: o sacrifício do filho e do “eu”. Ela, que é maior do que todas as pessoas que eu já conheci na vida. Ela que já nasceu apontando para o Céu!! Bendito seja Deus pela vida da minha Maria Guilhermina."

"Maria Guilhermina de Guadalupe, aquela que aproximou de Deus e de Nossa Senhora até mesmo as pessoas que já não acreditavam mais nEle. Aquela que fez com que a nossa cegueira se transformasse em visão sobrenatural, e que pudéssemos quase apalpar o sentido da eternidade. Aquela que, em apenas 2 anos, nos fez crescer mais espiritualmente, psicologicamente e em virtudes do que teríamos crescido em 10 se ela não existisse", encerrou.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com o relato. "Um testemunho q me fez chorar. Deus seja louvado. Essa princesa já é um lindo milagre", disse uma. "Vocês sempre me emocionam. Deus esteja contigo e com ela, abençoado mais e sempre! Parabéns, Maria Guilhermina pelo aniversário", escreveu outra.

Além de Maria Guilhermina, o casal é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de dois meses.

Veja a publicação: