Felipe Andreoli revela como é a cozinha de sua casa

Casado com Rafa Brites, Felipe Andreoli flagra momento de diversão dos filhos e revela como é a decoração da cozinha de sua casa

O apresentador Felipe Andreoli, que comanda o Globo Esporte em São Paulo, revelou como é a decoração da cozinha de sua casa. Neste domingo, 30, ele gravou um vídeo para flagrar a diversão dos filhos e surpreendeu ao mostrar o ambiente de sua residência.

No vídeo, ele mostrou os herdeiros correndo pelos corredores da cozinha. “Domingo de friozinho dá para relaxar e dormir até mais tarde… Dá sim”, disse ele na legenda.

Com isso, ele registrou o cômodo todo. A cozinha dele contém uma ilha central espaçosa e bancadas em duas paredes do local com gabinetes na parte de baixo. O fogão fica na ilha e tem uma coifa, e a geladeira fica em um canto com nichos ao seu redor.

Homenagem para o Felipe Andreoli

Rafa Brites usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido. Em fevereiro de 2024, Felipe Andreoli completou 44 anos de vida, e a artista fez questão de parabenizá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Rafa postou vários cliques do apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, incluindo algumas em que ele aparece com os filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, e falou sobre dividir a vida com ele.

"O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá pra cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais @andreolifelipe", declarou a artista. E completou a postagem falando sobre ter presenciado o encontro entre Andreoli e o tenista Roger Federer. "PS: a 4 foto eu fui só testemunha desse amor!", brincou a famosa.