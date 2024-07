Luciano Camargo choca ao mostrar como as filhas estão: 'Nasceram ontem'

Elas cresceram! Luciano Camargo choca ao postar foto atual das filhas gêmeas, Isabella e Helena, que surgiram gigantes e na fase da adolescência

O cantor Luciano Camargo impressionou ao postar uma foto atual se suas filhas gêmeas com a esposa Flávia Camargo, Helena e Isabella. Nesta segunda-feira, 01, sertanejo postou um registro das duas e o tamanho delas chamou a atenção.

Acostumados a verem as duas como as pequenas do papai, os internautas ficaram impactados ao verem as garotas, de 14 anos, já adolescentes. Além de cabelos com cortes estilosos, elas apareceram com unhas grandes e coloridas. O famoso usou a foto para falar sobre a saudade que está das herdeiras.

"Saudade me define… chega dia dos pais, natal, REVELION! e não chega dia 10… agora que é hora de correr, o tempo enrola… Isabella e Helena amo vocês minhas filhas", escreveu Luciano sobre estar ansioso para encontrá-las no próximo dia 10.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza das gêmeas e notaram o crescimento delas. "Lindas e perfeitas", elogiaram os fãs. "Gente! Parece que elas nasceram ontem, estão lindas e cada dia mais parecidas uma com o papai e a outra com a mamãe", falaram outros.

Recentemente, Luciano Camargo falou sobre as filhas e negou que elas tenham o desejo de ser artistas. "Nenhuma delas. A Isabella tem vontade de ser escritora, mas veia artística de cantar, de atuar, não", contou ele, que ainda falou sobre a adolescência das gêmeas. "Elas fizeram 14 anos esse ano. Ano que vem, 15. E, claro, logo logo pintarão os namoricos. Ainda não pintou nem um, mas a gente tem que estar preparado, e para muitas outras coisas, que até são muito mais complicadas do que um simples namoro. Então é aquilo, Deus vai na frente, e você tem que ir atrás: Deus, vai abrindo o caminho aí (risos). Ele vai abrindo os caminhos pra gente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Gêmeas de Luciano Camargo chamam a atenção com estilos diferentes

As gêmeas Isabella e Helena, filhas de Luciano Camargo e Flávia Camargo, chamaram a atenção durante um show de Zezé Di Camargo e Luciano na cidade de São Paulo. As duas foram prestigiar o pai e o tio no evento na noite e mostraram que estão com estilos diferentes.

Uma das gêmeas apareceu com look de couro e estilo mais romântico, com direito a maquiagem leve e saia rodada. Enquanto isso, a outra adolescente surgiu com maquiagem mais forte e top com brilhos e transparência. Veja as fotos aqui.