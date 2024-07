Equipe do SBT é atingida em explosão de caminhão

Integrantes da equipe de reportagem do SBT sofreu queimaduras durante a explosão de um caminhão em uma rodovia no Pará

Uma equipe de reportagem do SBT foi atingida durante a explosão de um caminhão durante uma gravação no Pará. Os integrantes da equipe sofreram queimaduras por causa da chama, mas estão bem.

O episódio aconteceu na BR-010, em Paragominas, Pará, onde um caminhão pegava fogo. Em um momento, o veículo explodiu e criou uma grande bola de fogo. Com isso, a equipe de reportagem saiu correndo, mas o calor das chamas os atingiu.

O repórter Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura e o auxiliar técnico Márcio Lopes sofreram queimaduras e foram atendidos por médicos. Apesar do susto, eles estão bem e já receberam alta.

“Graças a Deus nossa equipe está bem. Felizmente, foi só um susto. Eles tiveram alta ontem, no fim da tarde, depois desse acidente com imagens surpreendentes e assustadoras. A equipe foi atingida em uma área de isolamento, a uma distância considerada segura pelo corpo de bombeiros. Foram vários estilhaços espalhados ao longo da BR após a explosão”, contou a repórter Bianca Teixeira no SBT.

Assista ao vídeo: