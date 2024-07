Ator Mike Heslin, da série 'Lioness', morre aos 30 anos: 'Não tem explicação'

Conhecido pela série de espionagem 'Lioness', Mike Heslin faleceu após uma semana hospitalizado; marido do ator lamentou a morte

O ator Michael Heslin, conhecido pela série de espionagem 'Lioness' (2023), faleceu aos 30 anos de idade. O artista estava hospitalizado há cerca de uma semana devido a um problema cardíaco. A morte foi confirmada pelo marido do famoso, Nicolas James Wilson, conhecido como Scotty Dynamo, na noite de sexta-feira, 5.

Através do Instagram, o companheiro de Mike, como era chamado, publicou uma carta aberta lamentando a partida precoce do ator e afirmou ao público que os "médicos não têm explicação para o que aconteceu", uma vez que ele era jovem e tinha uma saúde perfeita.

"Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea, Mike Heslin, morreu por um problema cardíaco inesperado após uma semana de longa batalha no hospital. Michael era jovem, tinha saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu", iniciou o marido de Mike Heslin.

Ao longo do texto, Nicolas revelou que o casal possuía planos de aumentar a família em breve. "Apenas uma semana atrás, nós dávamos os primeiros passos para começar uma família, e sempre compartilhávamos nossos nomes de bebês favoritos para nossos futuros filhos. Você sempre me disse que acreditava que havia nascido para ser pai, e eu não poderia concordar mais. Você teria sido o melhor pai do mundo. Se algum dia eu for pai, eu vou nomear meu filho com seu nome, e espero que eu consiga criá-lo para ser pelo menos metade do homem que você é", disse.

Por fim, ele mencionou que os dois estavam prestes a celebrar datas importantes como o aniversário do ator e o primeiro ano de casamento. "Mas eu sei que você está em um lugar melhor e que o céu ganhou outro anjo. Michael, nas palavras de Shania Twain: 'eu vou te amar para sempre e todos os dias'", concluiu o marido de Mike Heslin.

Quem era Mike Heslin

Mike interpretou o personagem Polo na primeira temporada da série 'Operação: Lioness', exibida na plataforma de streaming Paramount+. Além da obra criada por Taylor Sheridan e protagonizada por Zoe Saldaña e Nicole Kidman, o artista de 30 anos também participou de 'The Influencers' e atuou no filme 'The Holiday Proposal Plan'.