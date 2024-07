Lucy Alves encara semana intensa para final da Dança dos Famosos, revela professor

Em entrevista à CARAS Brasil, o dançarino Fernando Perrotti detalha semana e revela o que o público pode esperar para a final da Dança dos Famosos

Nos preparativos para a grande final da Dança dos Famosos, o bailarino Fernando Perrotti e Lucy Alves têm enfrentado uma semana bastante intensa. Neste domingo, 7, a dupla enfrenterá Amaury Lorenzo e Tati Machado na disputa pelo prêmio do quadro do Domingão com Huck.

"Todas as semanas são intensas, mas por ser a final ficar muito mais puxado", diz Perotti, em entrevista à CARAS Brasil. O professor explica que prepara duas coreografias à altura da final da Dança dos Famosos, e afirma estar empolgado para dançar os ritmos Tango e Samba . "É muito cansativo fisicamente e mentalmente mas estamos indo com tudo."

O bailarino afirma estar grato por ter conseguido chegar à final da competição entre celebridades. Apesar de ter enfrentado desafios ao longo do caminho, ele afirma que o coração "é só alegria" e que o público pode esperar um verdadeiro espetáculo com as últimas seis apresentações.

"As três duplas são fortes e vem entregando muito durante toda a temporada", aponta ainda o profissional, citando os adversários da reta final da competição —que têm como professores Camila Lobo e Diego Maia.

Ele pontua que a melhor parte da experiência foi ter participado de todo o processo, e poder ver a evolução de sua parceira. "É lindo de ver a transformação da Lucy e de todos os outros durante o programa. O poder da dança é fascinante e eu aprendo todo dia a cada desafio, sendo uma música, um estilo de dança diferente, um cenário. isso faz com que a gente evolua sempre."

A final da Dança dos Famosos acontece neste domingo, 7, e conta com Eliana e Ana Maria Braga no júri artístico, para completar a bancada técnica de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Além deles, Xande de Pilares estará presente para cantar as músicas do Samba, e todos os participantes da temporada também irão participar do momento.

