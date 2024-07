Kayky Brito começa a gravar participação em Família É Tudo

Kayky Brito começou a gravar sua participação na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo. Na trama, o ator dará vida a Memo

Nesta sexta-feira, 5, Kayky Brito começou a gravar a sua participação na novela Família É Tudo, atual novela das 19h, exibida pela Rede Globo. Na trama escrita por Daniel Ortiz e com direção geral de Cristiano Marques e Adriano Melo, o ator interpreta Memo, um brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu a falar português.

O personagem, que aparecerá na novela a partir da segunda quinzena do mês de julho, integra uma famosa gangue no país da América Central e trará preocupação para a secretária ao contar que o abuelito dela corre risco de vida depois de se envolver com os bandidos.

De acordo com Memo, o avô de Lupita fez dívidas de jogo e precisa quitar o débito. Por meio de ligações, ele começa a pressionar a moça para que ela envie dinheiro para seu país natal a fim de salvar o avô da violência.

Retorno às novelas

Kayky Brito retorna às novelas nove meses após ter sofrido um grave acidente e ter ficado entre a vida e a morte. O artista foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro e ficou em estado grave no hospital. Agora, ele mostra que está recuperado ao retomar o trabalho na TV.

O ator foi escalado para atuar na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo. Na história, ele vai interpretar Memo, que é um amigo brasileiro de Lupita (Daphne Bozaski). Porém, ele não é do bem. O rapaz vai chantagear a moça para conseguir dinheiro e até vai ameaçar os avós da mocinha.

A participação de Kayky na trama deve durar cerca de duas semanas. Vale lembrar que este não será o primeiro trabalho dele após o acidente. Há poucos meses, o ator rodou o filme A Caipora, que também contou com Camilla Camargo no elenco.