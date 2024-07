Mariana Rios celebra aniversário de 39 anos ao lado do namorado na Turquia

Completando 39 anos de vida, a atriz Mariana Rios celebrou a chegada do nova idade em grande estilo diretamente da Turquia; confira

Dia de festa na família de Mariana Rios! A atriz, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 4, está celebrando a chegada do novo ciclo em grande estilo diretamente da Capadócia, na Turquia.

Em seu Instagram oficial, a artista dividiu com os seguidores registros de sua manhã animada. Nos vídeos publicados por Mariana, ela surge cantando o famoso 'parabéns' ao lado de amigos e do namorado, João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz.

Mariana Rios ainda foi surpreendida com um belíssimo café da manhã, um bolinho e um buquê de flores vermelhas dos pais, Adriana e Alonso. Já no feed da rede social, a aniversariante do dia abriu o álbum de fotos de um passeio turístico no local e refletiu sobre a chegada dos 39 anos.

++ Quem é o namorado de Mariana Rios? Juca Diniz é herdeiro de bilionário

"4 de Julho! Meu dia! O caminho era longo. Que bom! Meu desejo era que fosse mesmo! Por ele estradas retas, curvas acentuadas, sol, chuva, mas sempre seguindo a mesma placa que dizia: ‘Vai dar certo’. Quando faltam palavras para agradecer, a gente apenas sorri e sente! Na caminhada da vida, a maior recompensa é viver! Obrigada Deus!", declarou a atriz.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios fala sobre vida e autoconhecimento

Aos 30 anos de carreira, Mariana Rios (38) desfruta de uma fase mais zen de sua vida pessoal e profissional. A atriz, apresentadora, cantora, compositora, influenciadora e empresária está se dedicando a novos projetos e o principal deles, neste momento, é o lançamento do Basta Sentir, uma imersão para promover o autoconhecimento e a expansão da consciência.

Em entrevista à CARAS Brasil, além de dar detalhes sobre a novidade, ela abre o coração: "Quando estou vivenciando uma fase difícil, tento transformar". Ao falar de vida pessoal, a artista conta que quando parece que tudo está dando errado para ela, tenta ver por um lado mais positivo; confira o bate-papo completo com Mariana Rios!