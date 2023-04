Bruna Griphao cumpre promessa e resolve perrengue após BBB 23; entenda

Bruna Griphao correu resolver sua situação após perrengue; em entrevista à CARAS, profissional da atriz contou sobre procedimento

Bruna Griphao (24) cumpriu a promessa que fez de que iria ao dentista após deixar o BBB 23. Quatro dias após a final da atração, a atriz foi ao consultório do dentista Bruno Ferreira e realizou uma limpeza, fez clareamento e resolveu um perrengue ao fazer um reparo em uma de suas resinas que acabou tendo um pedacinho quebrado durante sua participação no reality show.

Em entrevista à CARAS Brasil, o profissional que cuida dos dentes da artista há pelo menos cinco anos, explicou que ela é bem regrada em sempre vai às consultas de seis em seis meses.

Em setembro, Bruna compartilhou com seus seguidores que tinha realizado um procedimento nos dentes e desabafou sobre sua insegurança com seus dentes. Ela contou que seu sorriso a incomodava muito, pois o achava meio fechado e decidiu aperfeiçoar o procedimento de resina que já tinha realizado antes e aproveitou para e abrir um pouco seu sorriso. Após a mudança, ela passou a se sentir mais confiante ao sorrir.

Durante sua passagem pelo Big Brother Brasil, a atriz falou que sentia falta de ir ao seu dentista e chegou a ter um pesadelo sobre seus dentes justamente no dia da final do programa. Ela revelou durante a tarde da última terça-feira (25), que sonhou ter perdido todos os seus dentes e que tinha até a presença de alienígenas. "Eu tive um pesadelo com um ET. Estava eu e o meu pai [o empresário Kaka Orphao]. Era um ET com a cabeça enorme, muito grande", afirmou para Amanda Meirelles e Aline Wirley.

"A Bruninha tem resina nos dentes e ela tinha lascado duas lá no programa, por isso que por duas vezes ela falou 'eu sinto muita falta do meu dentista'. Aí a gente fez, ela veio aqui para fazer um clareamento, uma limpeza, a gente refez essas resinas, demos um polimento nas resinas que ela tinha que fui eu que fiz e pronto, saiu com o sorriso brilhante para fazer todas as gravações!", explicou o Dr. Bruno Ferreira. A artista mostrou sua passagem pelo consultório em seu perfil no Instagram e mostrou uma pulseira de elástico que ganhou de presente da filha do especialista.