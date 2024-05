Saiba o valor da faculdade do filho de Gugu Liberato nos EUA

O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, de 22 anos, concluiu o curso de Comunicação e Administração de Empresas na Rollins College

O filho de Gugu Liberato (1959-2019) com Rose Miriam, João Augusto Liberato, de 22 anos, concluiu o curso de Comunicação e Administração de Empresas na prestigiada Rollins College, no sul da Flórida, Estados Unidos. Ele, que ingressou na instituição em 2020, apareceu recentemente usando beca, chapéu e segurando o diploma.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, a Rollins College oferece mais de 60 cursos para alunos nativos e estrangeiros, com custos anuais variando de US$ 26 mil a US$ 110 mil (R$ 132 mil a R$ 561 mil, conforme a cotação atual do dólar).

A mensalidade base da Rollins é de US$ 9 mil (R$ 46 mil), embora muitos alunos não paguem esse valor integralmente, já que a maioria consegue descontos após realizar o SAT, um teste similar ao vestibular, utilizado por várias instituições norte-americanas como um dos critérios de seleção para graduação.

A renda familiar de cada estudante também é avaliada, e informações disponíveis no site da Rollins indicam que, quanto maior a renda familiar mensal, maior será a mensalidade do estudante. Na ficha admissional de João Augusto Liberato, por exemplo, ele teve que informar que é um dos herdeiros da herança de R$ 1 bilhão deixada por Gugu Liberato.

Rose Miriam abre álbum de fotos da formatura do filho

Recentemente, Rose Miriam compartilhou fotos da formatura do filho em seu perfil no Instagram. Mesmo em meio a disputas pela herança do apresentador, a médica apareceu unida com João e as filhas gêmeas, Marina e Sofia. "É com imensa alegria nos nossos corações que celebramos a graduação do João hoje pela manhã! Eu tenho muito que agradecer à Deus por mais essa conquista!", iniciou ela na legenda.

E completou: "O João está muito feliz! Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente,seguindo sempre adiante com Deus no coração.Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista! Parabéns filho! Você é incrível".