Filho de Gugu se forma nos EUA e Rose Miriam celebra: 'Conquista'

Em fotos postadas por Rose Miriam, filho de Gugu Liberato surge com diploma na mão e celebrando com a família sua formação na universidade

O filho de Gugu Liberato com Rose Miriam, João Augusto Liberato, de 22 anos, teve uma nova conquista em sua vida adulta e a mãe compartilhou fotos do momento emocionante na rede social. O jovem, que mora com a família nos EUA, formou-se na universidade.

Orgulhosa, a médica postou várias fotos do herdeiro usando beca, chapéu e segurando o diploma. Apesar das disputas na justiça, Rose Miriam apareceu unida com João e as filhas gêmeas, Marina e Sofia, celebrando o momento especial.

"É com imensa alegria nos nossos corações que celebramos a graduação do João hoje pela manhã! Eu tenho muito que agradecer à Deus por mais essa conquista! O João está muito feliz! Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente,seguindo sempre adiante com Deus no coração.Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista! Parabéns filho! Você é incrível", contou sobre o primogênito.

"Mais fotos de um dia inesquecível. João formou-se em Administração de empresas com especialização em comunicação. Agradeço de todo o meu coração aos lindos comentários da postagem anterior. Que Deus os proteja", disse ela.

Em luta na justiça para ser reconhecida como mulher de Gugu, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado por ele, os dois mostram em fotos e em outros momentos que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam. Recentemente, ela fez uma declaração para o jovem no Domingão Com o Huck.

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.