Helena Ranaldi faz rara aparição ao lado do marido Daniel Alvim

Nesta segunda-feira, 24, Helena Ranaldi e Daniel Alvim fizeram uma rara aparição juntos e posaram sorridentes para as fotos

Na noite desta segunda-feira, 24, aconteceu a comemoração dos 20 anos dos Amigos da Arte. A celebração aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, localizado em São Paulo, e contou com a presença de diversos famosos.

Entre os artistas presentes estava Helena Ranaldi e seu marido, Daniel Alvim. O casal escolheu look combinando na cor branca e fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

Vale lembra que, antes de encontrar Helena, Daniel Alvim já foi casado com Mel Lisboa, de 2004 a 2008, e namorou com Débora Falabella entre 2011 e 2012. Por sua vez, Helena Ranaldi já foi casada com o diretor Ricardo Waddington entre 1994 e 2004, com quem teve um filho, Pedro, de 26 anos.

O último trabalho de Helena na TV foi em 2019, no filme O Doutrinador, no qual ela deu vida à Júlia Machado. Já Daniel interpretou Miguel no filme A Menina Que Matou Os Pais: A Confissão, lançado em 2023.

Além deles, Leopoldo Pacheco e Izzi Gordon também marcaram presença no evento.

Status do relacionamento

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu ao comentar sobre o seu relacionamento com o ator Daniel Alvim. Discreta com a vida pessoal, ela contou que eles já são casados no civil e relembrou quando eles se conheceram.

Em uma participação no podcast Embrulha Sem Roteiro, a artista contou que eles se conheceram em 2015 e logo começaram o relacionamento amoroso. “Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai”, brincou ela.

Daniel também estava na atração e contou que eles se casaram no civil. “A gente foi no cartório”, disse ele. E ela completou: “Ah, é verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Só que até hoje a festa não saiu”.