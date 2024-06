Processo de namorada de Piqué contra paparazzi que expôs traição tem reviravolta

Justiça tomou nova decisão após a namorada de Piqué sofrer derrota em processo contra fotógrafo que divulgou primeira foto do casal

Recentemente, o paparazzi Jordi Martin, responsável por expor a traição do jogador Gerard Piqué durante seu casamento com a cantora Shakira, havia vencido um processo movido na Justiça por Clara Chía, atual namorada do atleta. O caso, no entanto, ganhou uma reviravolta.

De acordo com informações do portal LeoDias, o juiz responsável pelo caso teria voltado atrás e mudado a decisão. Agora, o fotógrafo foi condenado a um ano de prisão. Além disso, Martin também está proibido de se aproximar a menos da casa e do trabalho de Clara Chía por um ano e meio.

O paparazzi ainda deverá indenizar Piqué e a namorada em 10 mil euros por danos morais - na cotação atual, o valor ultrapassa R$ 58 mil. Em entrevista, Jordi Martin revelou que sua defesa irá recorrer.

"O juiz não acreditou no argumento do promotor e me condenou, mas vamos recorrer, e se tivermos que ir para a última instância, que é o Tribunal supremo de Madrid, então iremos", disse ele. O fotógrafo também mencionou a liberdade da imprensa, alegando que as fotos de Piqué com a atual companheira foram feitas por serem 'pessoas com vida pública'.

"Eles são conhecidos assim como Maluma, Bad Bunny ou Kendall Jenner. Fiz fotos de Clara Chía porque naquela época ela era notícia, mas isso não quer dizer que um jornalista tenha que ir para a prisão. Estou tranquilo que tudo vai se resolver", concluiu Martin.

Vale lembrar que Gerard Piqué e Clara Chía estão juntos desde agosto de 2022. Ela, inclusive, é apontada como principal pivô do fim do casamento de 11 anos entre o jogador de futebol e Shakira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Para quem não acompanhou, Jordi Martin foi responsável por expor o relacionamento dos dois ao público. Na época, o fotógrafo divulgou a primeira imagem do agora casal logo após a traição do atleta em seu casamento com Shakira vir à tona.

Nos últimos dias, ao vencer o processo movido por Clara Chía, o paparazzi comemorou a vitória nas redes sociais. "Um dia muito intenso onde pude constatar o ódio que eu tive com o Sr. Piqué por ter feito a primeira fotografia de seu relacionamento com Clara e por meu afeto e carinho por Shakira e sua família. Fiquei com uma sensação muito positiva depois de ouvir a valorização do Ministério Fiscal solicitando minha absolvição gratuita", declarou ele, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Shakira desmente história sobre como descobriu a traição de Piqué

A cantora Shakira voltou a falar sobre sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Em entrevista ao jornal The Times, a artista falou sobre a traição do ex-marido com Clara Chía e aproveitou para desmentir a história sobre como descobriu a infidelidade do pai de seus filhos.

Na conversa, a colombiana foi questionada sobre os rumores de ter descoberto a traição de Piqué através de um pote de geleia. Isso porque, durante a separação, circulou uma história de que Shakira havia notado que sua geleia favorita estava diminuindo consideravelmente na geladeira, mesmo sabendo que seu ex-marido não gostava de comê-la.

Com bom-humor, a cantora negou que foi assim que soube da traição. "Isso não é verdade", respondeu ela, que não quis entrar em detalhes sobre a verdadeira história. Na conversa, ela ainda comparou Piqué com o vilão da saga de livros Harry Potter. "Voldemort, aquele que não deveria ser nomeado?", disse.