Shakira desmente história sobre como descobriu a traição de Piqué

Shakira comenta sobre seu casamento com Gerard Piqué e desmente história sobre como descobriu a traição do jogador de futebol com Clara Chía

A cantora Shakira voltou a falar sobre sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Em entrevista recente ao jornal The Times, a artista falou sobre a traição do ex-marido com Clara Chía e aproveitou para desmentir a história sobre como descobriu a infidelidade do pai de seus filhos.

Na conversa, a colombiana foi questionada sobre os rumores de ter descobrido a traição de Piqué através de um pote de geleia. Isso porque, durante a separação, circulou uma história de que Shakira havia notado que sua geleia favorita estava diminuindo consideravelmente na geladeira, mesmo sabendo que seu ex-marido não gostava de comê-la.

Com bom-humor, a cantora negou que foi assim que soube da traição. "Isso não é verdade”, respondeu ela, que não quis entrar em detalhes sobre a verdadeira história. Na conversa, ela ainda comparou Piqué com o vilão da saga de livros Harry Potter. "Voldemort, aquele que não deveria ser nomeado?", disse.

Prestes a lançar seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que estará disponível no próximo dia 22, Shakira ainda falou sobre o single 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53', música que lançou sobre o término de seu casamento. "Espero que seja a última música que escreverei sobre isso e para ele", afirmou a artista.

Shakira e Gerard Piqué foram casados por 11 anos e tiveram dois filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. O relacionamento chegou ao fim em junho de 2022, com acusações de infidelidade por parte do jogador de futebol, que teria se envolvido com Clara Chía, que segue sendo namorada do atleta até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira não estava feliz com separação de Piqué

Em setembro, Shakira revelou em entrevista à revista Billboard que não estava nada feliz com sua separação de Gerard Piqué. Na conversa, ela abriu o coração sobre o sentimento de ter sido traída e revelou qual era o seu maior sonho em sua vida pessoal.

"Não acho que todos tenham acesso à felicidade. Ela está reservada para um número muito seleto de pessoas e não posso dizer que faço parte do clube neste momento", desabafou a cantora.

"Nada pode compensar a dor de destruir uma família. É claro que tenho que continuar pelo bem dos meus filhos, essa é minha maior motivação. Mas o meu maior sonho, mais do que colecionar discos de platina e Grammys, era criar os meus filhos com o pai", desabafou a mãe de Milan e Sasha.