André Gonçalves exibe o resultado da harmonização facial

Ex-A Fazenda, o ator André Gonçalves realizou o procedimento de harmonização facial. Veja as fotos de antes e depois

O ator André Gonçalves, que participou do reality show A Fazenda em 2023, está com novo visual! O artista passou pela harmonização facial e exibiu o resultado do procedimento estético no programa Fofocalizando.

Ele escolheu o procedimento para reduzir a marca do bigode chinês, as marcas de expressão na testa e da bochecha.

"Estou feliz com esse movimento que eu fiz na minha vida, que foi fazer a harmonização facial para melhorar minha autoestima, melhorar no beijo, melhorar no amor, melhorar em tudo. Obrigado gente!”, disse ele nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Fofocalizando (@fofocalizando)

Reconciliação de Danielle Winits e André Gonçalves

A atriz Danielle Winits, atualmente no ar em 'Família É Tudo', da Globo, está vivendo uma ótima fase em sua vida profissional e pessoal também! No fim do ano passado, a artista retomou seu casamento de sete anos com o ator André Gonçalves, vice-campeão de 'A Fazenda 15'.

Os dois haviam anunciado a separação meses antes do famoso entrar no reality show rural da Record TV, realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2023. Logo após o fim do programa, os atores decidiram se reconciliar e estão juntos novamente.

Em entrevista ao jornal O Globo, Danielle Winits abriu o coração e falou um pouco a respeito da relação do casal. Sincera, a intérprete de Lizandra da novela das sete revelou que o casal já havia conversado anteriormente sobre uma separação.

"Já houve alguns momentos em que a gente repensou a relação, mas ninguém ficou sabendo, foi uma coisa particular. Como ele foi para o programa [A Fazenda], as pessoas iriam me perguntar dele. Eu automaticamente ia ter que falar: 'Olha, gente, a gente está num momento de ressignificação da nossa relação. Quando ele sair do programa, a gente vai conversar e tal'", explicou ela.

E continuou: "Eu acho que uma relação que quer se perpetuar precisa passar por ressignificações. E a gente não foge disso. O nosso amor e a construção da nossa família sempre foram as coisas mais importantes. Já tivemos nossas dores e percalços pelo caminho, desilusões, amores, mas a gente se encontrou num momento de vida em que a gente ainda acreditava [no amor]".

Em seguida, Danielle Winits ressaltou que o período em que ficou separada de André Gonçalves foi importante para a relação do casal. "Foi um momento especial e continua sendo. Então, às vezes a gente acaba ressignificando a relação. E que bom que a gente não tem medo disso. Acreditamos em nós, não só afetivamente, mas no lado profissional também", concluiu a atriz.