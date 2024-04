Traição de Gracyanne Barbosa a Belo, diagnóstico de Thaeme e caso de Pabllo Vittar com jogador

Semana no mundo dos famosos foi marcada por exposição de caso de Gracyanne Barbosa com seu personal trainer

A semana no mundo dos famosos foi agitada.Gracyanne Barbosa teve sua traição a Belo exposta, o que tem repercutido dentro e fora do meio musical e fitness. Não apenas a musa deu o que falar. Quem também estampou as páginas da imprensa foi a cantora Pabllo Vittar e o jogador de futebol Polidoro Júnior. A CARAS Brasil lista os principais acontecimentos dos últimos dias.

Após assumir envolvimento com seu personal trainer, Gilson Oliveira, Gracyanne Barbosa viu seu mundo desabar. Triste com a infidelidade da agora ex, Belo pegou todas as suas coisas e deixou a casa em que o casal vivia no Rio de Janeiro. A influenciadora digital não sabia o dia da mudança do pagodeiro, que tomou a atitude sem fazer alarde.

Na semana passada, Belo fez shows do Soweto no Allianz Parque, em São Paulo, e não conteve as lágrimas horas após a exposição do caso de Gracyanne com o personal. Em entrevistas, Gilson declarou que seu envolvimento com a musa se deu quando ela já estaria separada do cantor.

A cantoraThame Mariôto recebeu um diagnóstico preocupante. Ela e suas duas filhas, Liz, de cinco anos, e Ivy, de dois, frutos do seu relacionamento com Fabio Elias, tiveram uma indisposição. No caso da cantora, um otorrino a diagnosticou com laringite. "Tive que entrar com antibiótico. O ouvido também, o direito principalmente, tá todo congestionado... Faz parte, nem sempre a gente está bem. Eu acabei não conseguindo descansar e isso foi piorando, mas agora com o medicamento eu vou melhorar".

A participação de Pabllo Vittar no Sabadou com Virgínia, no SBT, deu o que falar. Durante um quadro da atração, a cantora revelou affair com um jogador de futebol brasileiro famoso. Ela, no entanto, não entregou o nome do atleta. Polidoro Júnior assumiu ser o eleito da intérprete da regravação São Amores.

Desde que assumiu envolvimento amoroso com a drag queen, Polidoro tem sido alvo de ataques. Apesar da avalanche de comentários negativos, o jogador tem feito questão de frisar sua admiração pela cantora.