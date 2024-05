Sonia Abrão fala sobre emoção de ser avó pela primeira vez: 'Vivendo um sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão celebra os dias como 'vovó de primeira viagem' e comenta novo ciclo após perda da mãe em 2023

Vovó de primeira viagem, Sonia Abrão (60) não esconde a emoção do momento que tem vivido desde a chegada de Filippo, em 20 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista recorda como o filho, Jorge (30), contou a novidade, e celebra o novo ciclo após a perda da mãe, Cecília, em janeiro de 2023.

Sonia Abrão conta que o pequeno estava previsto para nascer entre 15 e 20 de maio . Mesmo tendo nascido prematuro, o bebê não teve complicações quanto ao peso e tamanho, e sua nora, Bella Morais (29), pôde realizar o desejo do parto normal. "Eles estão vivendo um sonho", acrescenta. "Jorge participou de tudo e cortou o cordão umbilical do bebê! Cada dia é uma nova emoção para os dois."

Montagem de fotos de Sonia Abrão segurando seu neto, Filippo, e com seu filho, Jorge | Foto: Arquivo pessoal

A jornalista diz que o bebê estava programado para daqui cinco anos, e se surpreendeu com a notícia de que se tornaria avó logo. "Isso nem me passava pela cabeça quando meu filho e minha nora me deram uma caixa lindinha e pediram para que eu abrisse", conta. "Dei de cara com uma roupinha onde estava escrito: 'Vovó, estou chegando!'. Aí, foi uma choradeira sem fim."

Ela recorda que colocou a caixa aos pés de uma imagem da Virgem Maria, que tem em seu cantinho de fé em sua casa, e pediu que a santa abençoasse a vida de seu primeiro neto. A jornalista assegura que se sente privilegiada em viver esse novo ciclo após a morte de sua mãe no início do ano passado.

"Deus é tão bom, que colocou o Filippo em meus braços, me fazendo aceitar o ciclo da vida, com suas chegadas e partidas. Como vovó de primeira viagem, é minha vez de experimentar ser 'mãe com açúcar', como diz o velho ditado."

