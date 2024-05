Quem são os filhos de Milton Neves? Herdeiros do jornalista levam vida discreta

Descubra quem são os filhos e netos do jornalista Milton Neves, herdeiros de fortuna milionária, que optaram por viver longe dos holofotes

Recentemente, Milton Neves surpreendeu ao revelar que decidiu abrir mão de todo o patrimônio que construiu ao longo da vida para os filhos. Pai de três homens, o apresentador e jornalista deixou uma verdadeira fortuna para os herdeiros, que levam uma vida discreta e longe dos holofotes; agora que tal saber mais sobre eles?

Milton Neves teve apenas um grande amor em toda sua vida: Lenice Neves. O jornalista foi casado com a odontologista por 53 anos até seu falecimento em 2020, quando ela partiu após lutar contra um câncer no pâncreas. Atualmente, ele mora na mansão avaliada em R$ 70 milhões, que construiu com a esposa. Juntos, eles tiveram três filhos: Rafael Eduardo, Fábio Lucas e Milton Netto.

Os três herdeiros do jornalista são bastante discretos e raramente aparecem nas redes sociais do pai, que costuma compartilhar fotos de datas especiais ao lado da família. Em seus perfis no Instagram, eles também mantêm as contas privadas e reservadas, embora alguns detalhes sobre suas vidas possam ser encontrados online.

O primogênito de Milton e Lenice, Rafael, segue os passos do pai como empresário no ramo da comunicação, com diversas empresas voltadas para o mercado de publicidade e mídia. Ele é extremamente discreto sobre sua vida pessoal e raramente aparece em registros ao lado da família.

Por outro lado, Fábio Lucas leva uma vida um pouco mais exposta. Ele é casado com a jornalista Roberta Peporine, com quem tem duas filhas: Giulia Neves, que estuda no exterior, e Maria Beatriz, que já ganhou destaque ao participar do The Voice Brasil Kids. Em suas redes sociais, a comunicadora divide cliques ao lado do marido e das herdeiras.

Por fim, o filho caçula de Milton e Lenice também leva uma vida mais discreta, apesar de ter sido casado com uma celebridades das redes sociais: a cantora Laís Yasmin. Assim como a neta do jornalista, ela ganhou destaque ao participar do reality show musical da Globo, o The Voice. Eles se casaram em 2018 em uma cerimônia luxuosa, mas o relacionamento chegou ao fim do ano passado; confira os cliques:

Milton Neves revela reação dos filhos após abrir mão de fortuna:

Não é novidade que Milton Neves construiu uma verdadeira fortuna com seu trabalho como jornalista esportivo. No entanto, o apresentador surpreendeu ao revelar que decidiu abrir mão de todo o seu patrimônio. Em entrevista ao Globo Esporte, ele explicou o motivo por trás da decisão e detalhou a reação dos seus três herdeiros.

Milton, que mora em uma propriedade avaliada em mais de R$ 70 milhões, explicou que ao longo da vida investiu todo o seu dinheiro em imóveis ao redor do mundo. Agora, ele já passou todo o seu patrimônio para os filhos, que ficaram surpresos ao descobrir a fortuna da família e também com a decisão do patriarca, conforme ele relatou na entrevista.