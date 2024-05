Tata Werneck esclarece rumores de término com Rafa Vitti

Tata Werneck usou as redes sociais para negar boatos de que teria se separado de Rafa Vitti e explicou: "A gente não é essa pessoa"

No último sábado, 18, Tatá Werneck usou as redes sociais para esclarecer boatos sobre o fim de seu casamento com o ator Rafa Vitti. Um seguidor questionou após notar que ela não publicava fotos com o artista há algum tempo.

“Nós não somos um casal que fica postando as coisas. Não somos. Por exemplo, ele vai acordar agora que a Pepê [cachorro do casal] está latindo. Eu nem tenho foto com o Rafa, eu acho, tem as fotos que eu já postei”, explicou Tata.

Na sequência, a apresentadora ressaltou que eles não são do tipo de casal que posta foto todos os dias fazendo algo juntos. “A gente não é essa pessoa que fica postando coisas como: ‘Sextou’, e aí põe uma foto do dedo do pé entrelaçado com a do outro com a unha tocando a taça de vinho”, brincou.

Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e são pais de Clara Maria, de quatro anos.

Tata Werneck desabafa sobre conservação de imagem da filha

No último sábado, 18, Tata Werneck explicou para os fãs sobre a decisão de conservar a imagem da filha, Clara Maria, de quatro anos. A pequena é filha da humorista com Rafael Vitti.

“Eu não gosto muito de expor a Caca. Ponho às vezes, mas não gosto quando postam ela. Me sinto desrespeitada. Porque a gente [eu e Rafa Vitti] optou isso para ela", iniciou nos Stories do Instagram. "Não faço comercial, já me ofereceram dinheiro, não faço comercial com a minha filha, minha filha não trabalha. A gente quer levar ela por esse caminho”, esclareceu Tata.

“Não estou julgando quem faz não, tá? Só estou dizendo que essa foi a opção que a gente fez para a Caca”, finalizou, postando um vídeo rápido com a filha na sequência.