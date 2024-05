Neymar Jr e Bruna Biancardi curtem evento juntos na Arábia Saudita

Pais de Mavie, Neymar Jr e Bruna Biancardi chegaram juntos a um evento esportivo na Arábia Saudita na noite deste sábado, 18

O jogador de futebol Neymar Jr e a ex-namorada, Bruna Biancardi, foram juntos a um evento na Arábia Saudita na noite deste sábado, 18. Os dois chegaram no mesmo carro e ele até abriu a porta para ela ao prestigiarem uma luta de boxe.

Neymar e Bruna se separaram logo depois do nascimento da filha, Mavie, em 2023, mas seguiram com um bom relacionamento. Eles são vistos juntos com frequência por causa da convivência com a filha. Agora, eles foram juntos a um evento público.

As imagens deles chegando ao evento repercutiram nas redes sociais e mostraram eles posando juntos para fotos e também sentados na plateia do evento.

Neymar & Bruna at the Kingdom Arena! pic.twitter.com/7d5HFFE6X8 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 18, 2024

A joia que Bruna Biancardi usou em Cannes

A influenciadora digital Bruna Biancardi participou de um tapete vermelho no Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira, 16, e atraiu os olhares para o colar que usava. Ela usava uma joia de diamante que já foi vista no mundo das celebridades há alguns anos.

A joia em questão é um colar de diamante com um rubi rosa, que é da grife Chopard e é avaliado em US$ 2,5 milhões. O colar já foi usado pela cantora Rihanna no ano de 2015, quando ela prestigiou o Annual Diamond Ball em Beverly Hills, na Califórnia.

Porém, as duas usaram vestidos diferentes em seus looks com a mesma joia. Bruna usou um vestido preto com o busto rosa e sem mangas. Por sua vez, Rihanna apostou em um vestido todo rosa e com mangas caídas nos ombros.