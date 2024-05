Rafaella Justus surge deslumbrante com macacão branco na festa da irmã

Look

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus arrasa na escolha do look para ir ao aniversário da irmã caçula, Vicky

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 14 anos, marcou presença na festa de aniversário de sua irmã caçula, Vicky, que aconteceu na fazenda da família neste sábado, 18. Ela caprichou no look para ir ao evento e chamou a atenção.

Rafa surgiu com um macacão branco com aplicações de pedrarias brilhantes no cinto. Para completar o visual, ela usou o cabelo solto e a maquiagem caprichada.

Na sexta-feira, 17, a adolescente escreveu um recado carinhoso para celebrar o aniversário da irmã. “Dia da minha pequena que não estão tão pequena assim, 4 anos já! 4 anos desde o momento em que você nascia e eu vi o seu rostinho delicado pela primeira vez. Você é luz na minha vida! Estarei ao seu lado para todo o sempre. Te amo muito, minha Pe”, disse ela.

Atualmente, Rafa Justus está envolvida com os preparativos para sua festa de aniversário de 15 anos. Ela deverá fazer uma grande festa de debutante para marcar sua nova fase na vida.

Rafaella Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News

Rafaella Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News

Look estiloso de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 14 anos, roubou a cena ao aparecer deslumbrante com um vestido de festa. Ela marcou presença na festa de debutante de uma amiga na noite de sábado, 27, e caprichou na escolha do seu look.

A estrela apostou em um vestido rosa longo, sem alças e com fenda na perna. O modelito é da grife Fabulous Agilità e custa R$ 3.997. Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa estilo carteira em tom de dourado, que combinava com sua sandália.

Recentemente, Rafa Justus passou por cirurgias. Ela contou que fez uma rinoplastia e também uma ortognática, que faz ajustes nos ossos do rosto.