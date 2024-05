Atitude de Fabiana Justus pega sua família de surpresa durante festa

Após tratamento contra o câncer, Fabiana Justus quebra o isolamento para ir ao aniversário da irmã caçula de surpresa e choca sua família

A influenciadora digital Fabiana Justus teve uma atitude inesperada neste sábado, 18. Ela está em isolamento desde que descobriu o câncer em janeiro deste ano. Ela passou por longos meses de tratamento até realizar o transplante de medula óssea. Agora, ela segue em recuperação para reconstruir sua imunidade. Por isso, ela está isolada e sem encontrar a família e os amigos. Porém, ela abriu uma exceção neste sábado.

Sem avisar ninguém, Fabiana e seu marido, Bruno D’Ancona, decidiram ir à festa de aniversário de Vicky, que é a irmã caçula dela. O evento aconteceu na fazenda da família no interior de São Paulo e teve o tema de A Pequena Sereia.

Fabiana chegou com máscara de proteção no rosto e cumprimentou apenas seus pais, Roberto Justus e Sacha, sua madrasta, Ana Paula Siebert, os irmãos, sobrinhos e suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara. O momento emocionante foi registrado pelos fotógrafos do evento.

Nas redes sociais, ela contou sobre a decisão de ir ao evento. "E essa foi a surpresa! Viemos para a festa da Vicky! Ninguém sabia de nada (nem eu hahaha). A gente decidiu vir rapidinho, ficar ao ar livre, longe de todos, mas pelo menos ver a família e estar presente. Minha mãe ficou num mix de muito feliz de me ver com preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos, etc”, contou.

Fabiana Justus revela o que fez com suas cachorrinhas

A influenciadora digital Fabiana Justus está compartilhando vários detalhes de sua rotina em tratamento contra o câncer. E agora em casa, após ter feito o transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus precisou fazer algumas alterações drásticas em seu lar como a mudança temporária de suas cachorrinhas.

Em sua rede social, ela foi questionada sobre onde estariam as pets e contou que suas filhas de quatro patas estão alojadas com uma pessoa que sempre cuidou delas em sua ausência. A empresária então lamentou a saudade que sente delas por não poder ter contato para não contrair doenças.

"Elas estão com o @raphael_storti, que cuida delas desde pequenas quando viajamos etc. Elas amam ele. Eu estou com muita saudade! Chega a doer! Mas assim que eu voltei pra casa tivemos que evitar o contato por causa da minha imunidade... elas passeiam na rua, lambem, etc... É por um período e elas tão muito bem cuidadas", lamentou a distância necessária no momento para sua saúde.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus contou que as filhas, Chiara e Sienna, voltaram para a escola e o marido também retornará ao trabalho. Diante da situação, a família terá que adotar novos cuidados e ela comentou como será de agora em diante.