Quem é o filho de Monique Evans? Ele não foi ao casamento da mãe

Você sabia? Monique Evans tem dois filhos: Bárbara Evans e Armando Aguinaga. Saiba mais sobre quem é o filho dela

A apresentadora e modelo Monique Evans teve dois filhos. A mais conhecida pelos brasileiros é Bárbara Evans, que é influenciadora digital. Porém, ela também teve um filho homem, que é o Armando Aguinaga. Ele não conseguiu comparecer ao casamento da mãe nesta semana por causa de um compromisso na Espanha, onde vive, envolvendo sua oficialização na Europa. Saiba mais sobre ele:

Armando vive em Barcelona, na Espanha, desde 2020 e é discreto com sua vida pessoal. Ele tem uma ótima relação com a mãe e cresceu perto dela. O rapaz é casado com Lucia D’Ávila e tem uma filha, Valentina. Ele é palestrante e abriu uma academia no exterior.

Armando é fruto do antigo casamento de Monique com o modelo Pedro de Aguinaga.

Fotos oficiais do casamento de Monique Evans e Cacá Werneck

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram na noite quinta-feira, 16, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. A celebração aconteceu ao ar livre e elas usaram looks brancos luxuosos para o grande dia.

Horas depois, elas compartilhar o álbum de fotos oficiais da união e também um vídeo com momentos especiais da celebração. Nos comentários, os fãs elogiaram as noivas. “Felicidades ao casal!”, disse um seguidor. “Que noivas maravilhosas”, declarou outro. “Muito feliz com o casamento de vocês. Amor eterno”, escreveu mais um.

O casamento delas foi celebrado pelo pastor Marcos, da Igreja Cristã Contemporânea, e a festa custou cerca de R$ 800 mil. Por sua vez, Monique usou um vestido luxuoso feito pela estilista Michely X, que foi avaliado em R$ 40 mil.

Durante a festa, Cacá Werneck conversou com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, e falou sobre a união delas. "Onde existe o amor, existe a esperança. Pode demorar um pouco para as coisas acontecerem. Não sofremos mais [o massacre da igreja], pois já acostumamos, mas ainda existe esse preconceito. Por isso que eu falo que Deus é amor", afirmou ela, e completou: "Deus não é 'se você é gay, se você é lésbica, bi, tetra'. Não importa a letra que você é, o que importa é o sentimento que você tem, o amor. Eu sempre coloco o amor na frente de tudo. O que me fez enfrentar todo esse preconceito, enfrentar mensagens pesadas é o amor, o amor das pessoas que acreditam na gente".