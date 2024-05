Nadja Haddad fala do luto pela morte do filho: ‘Parte de mim morreu’

Nadja Haddad volta às redes sociais após a morte do filho Antônio, que nasceu prematuro, e desabafa sobre a dor do luto

A apresentadora Nadja Haddad voltou às redes sociais para falar sobre a dor de perder um filho. Um dos gêmeos dela, Antônio, faleceu há poucos dias após nascer prematuro. Agora, ela e o marido, o político Danilo Joan, se dedicam aos cuidados do outro gêmeo, José, que está na UTI neonatal por causa da prematuridade.

Nos stories do Instagram, ela desabafou sobre a dor do luto, a necessidade de se apegar à fé e a esperança na recuperação do filho que continua vivo. "Agora que eu estou conseguindo sair um pouco daquela atmosfera de tanta dor. Ontem foi o primeiro dia que eu não chorei tanto, só chorei um pouco antes de dormir. Eu sei como a gente está se sustentando: a gente está se sustentando pela fé mesmo. Muita gente tem comentado que a gente acaba fortalecendo quem está do lado. Eu sempre falei para vocês que eu escolhi confiar. E mesmo diante de tanta dor, a gente jamais blasfemaria. Claro que dentro do luto, a gente questiona, a gente sente raiva, a gente não entende, mas no final das contas quando a gente tem essa ligação com o plano espiritual, a gente passa a entender tão claramente o porquê das coisas”, disse ela.

E completou: "Claro que não vou entrar em detalhes com vocês porque são coisas íntimas, mas o Antônio, em tão pouco tempo, conseguiu mudanças, transformações, restaurações, que há 20 anos não víamos. Ele cumpriu a missão dele, mas é uma dor que eu não desejo a ninguém. É um vazio, é um… Eu realmente não sei se vou continuar sendo a mesma pessoa. Aliás, eu não vou continuar sendo a mesma pessoa, não tem como. Diante de tantas mudanças, mas em especial diante da dor. Parte de mim morreu, parte do Dan eu sei que também se foi. Parte de mim já tinha ido com meu pai, agora, realmente é entregar nas mãos de Deus e deixar que ele refaça, que venha tudo novo”.

Então, ela comentou sobre a importância do apoio dos amigos neste momento difícil da vida. "E nessas horas a gente percebe o quão abençoado a gente é pelos amigos que a gente tem, e a gente tem sido tão acolhidos pelos nossos amigos. Eu recebido tanto cuidado, tanto amor e carinho das minhas amigas, que eu nunca imaginei ser tão acolhida. Eu que tenho o hábito de acolher, nesse hora que a gente está vulnerável, a gente percebe o quanto é amada e até constrange. Deus me mandou não só o Antônio como um anjinho, que eu tive a benção de gerar, mas amigos que são anjos. E nessas horas é o que tem me feito respirar, e principalmente o José”, afirmou.

Por fim, Nadja comentou sobre a esperança na recuperação do José. "O José tem demonstrado tanta força pra gente. Tanta vontade de viver que é lindo de ver. A nossa força que vem de Deus é totalmente para ele, para que ele se recupere, para que ele tenha muita saúde. A gente continua em oração, continua se dedicando inteiramente a crer que vai dar certo. Mais uma vez eu agradeço a quem doou sangue. O José continua sendo transfundido, ele continua precisando, então todo mundo está doando vida através das orações. Muito obrigada”, contou.

Assista ao vídeo de agradecimento de Nadja Haddad e Danilo Joan: