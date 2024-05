Zilu contará histórias de superação de mulheres em podcast: 'Me sinto honrada'

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, Zilu falou sobre experiência como apresentadora e preparação para estreia com podcast voltado para mulheres

Zilu Godoi (63) está prestes a dar um novo passo na sua carreira como influenciadora digital. Isso porque ela está se preparando para estrear um podcast voltado para compartilhar histórias inspiradoras de outras mulheres. Chamado de Café com Respostas, o programa chega nas plataformas digitais a partir do dia 3 de junho.

Dirigido por Marlene Mattos, respeitada personalidade nos bastidores da televisão, o programa contará com a participação de mulheres famosas, anônimas e especialistas que ajudaram a tratar de temas reais envolvendo o universo feminino.

“Me sinto honrada com a confiança dessas mulheres que foram alvo de tantas agressões e estão dividindo comigo suas histórias. Saio desses encontros muito feliz, porque elas conseguiram vencer o medo e hoje são mulheres que recomeçaram e estão felizes”, disse Marlene em declaração exclusiva à CARAS Brasil.

Leia também: Zilu não quer contato com Dado Dolabella após reconciliação com Wanessa

De volta ao Brasil, a mãe de Wanessa Camargo, que nos últimos quatro anos está morando nos Estados Unidos, está enfrentando uma maratona de gravações para o podcast. Além do estúdio, onde ela já recebeu a ex-BBB Natália Deodato, a famosa também tem feito entrevistas em outros espaços.

ZERO CONTATO COM DADO DOLABELLA

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão super felizes com sua segunda reconciliação, anunciada oficialmente na última sexta-feira, 10. No entanto, a mãe da cantora, Zilu Godoi, não está muito contente com o relacionamento e sequer quer ter contato com o genro.

Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Zilu confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão de Wanessa. "Quem tem que aprovar é ela", disse a empresária. "Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?".

A influenciadora, que já não se dava bem com seu genro antes do segundo término do casal, disse que não quer ter contato com Dado. Zilu revelou que o famoso pretendia lhe desejar um "Feliz Dia das Mães" no último domingo, 12, mas ela rejeitou o ato. "Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito", afirmou.