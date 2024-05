Filha de Roberto Justus e Ana Paula celebra seu aniversário em grande estilo

Com peruca, Vicky Justus arrasa ao usar fantasia de Pequena Sereia e posar com os pais, Roberto Justus e Ana Paula Siebert, em sua festa de aniversário

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, celebraram o aniversário de 4 anos da filha, Vicky, em grande estilo. Eles reuniram os amigos e familiares na fazenda deles para uma festa luxuosa com o tema da animação A Pequena Sereia.

Inclusive, a aniversariante usou uma fantasia inspirada na protagonista do desenho. Vicky chegou em sua festa com um vestido de sereia e com uma peruca ruiva como o cabelo da Ariel. Ela esbanjou fofura e estilo ao posar para as fotos na área dos doces de sua festa.

Orgulhosos, Roberto e Ana Paula posaram com a herdeira para fotos na chegada da festa. Entre os convidados estavam os apresentadores Celso Zucatelli e Rodrigo Faro e a atriz Pietra Quintela.

++ Veja a decoração da festa de Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula

Bolo de aniversário da Vicky

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky comemorou o seu aniversário em grande estilo na tarde deste sábado, 18, na fazenda da família no interior de São Paulo. A festa teve como tema a animação A Pequena Sereia, da Disney, e os personagens estavam presentes em todos os detalhes, inclusive no bolo de aniversário.

Vicky ganhou um bolo de aniversário com quatro camadas e muitos detalhes caprichados, incluindo a personagem Pequena Sereia, vários corais coloridos e até uma caverna na base do doce. No topo, ela ganhou uma vela com o número quatro para representar sua nova idade.

O bolo foi colocado em uma área temática da festa, que contou com vários doces personalizados e mais detalhes inspirados no desenho animado.

Vicky completou 4 anos na sexta-feira, 17 de maio.