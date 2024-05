Carmo Dalla Vecchia desabafa após receber críticas sobre visual: 'Não estão gostando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia diz que recebe muitos comentários dos fãs questionando se ele está doente

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Carmo Dalla Vecchia (52) revelou que tem recebido muitos comentários negativos por conta de seu novo visual. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista contou que as pessoas têm parado ele na rua e questionado se ele está doente.

"Eu deixei a barba porque começou o ano e eu pensei: 'ah, é uma fase tão diferente na minha vida, vou deixar a minha barba crescer'. E o povo não está gostando desse negócio de barba, não. A galera chega pra mim dizendo: 'você tá feio. Você está doente, o que aconteceu com você? Eu não gosto dessa barba branca'", revelou o esposo de João Emanuel Carneiro.

Mas apesar das críticas, Carmo confessa que adora homens de barba e não entende porque as pessoas têm se incomodado tanto com sua aparência. "Eu acho o homem de barba uma coisa tão bonita, tão sexy", afirma ele.

"Se eu tô na academia, viro o rosto e vejo um homem de barba, eu me arrepio inteiro, menino. Mas eu acho que as pessoas não gostam muito desse negócio de barba, não", constatou o ator, que no último ano esteve no elenco da novela Amor Perfeito, da TV Globo.

Atualmente em cartaz com a peça Todo Chapéu Me Lembra Você, produção que conta a história de um homem rústico que viveu 20 anos trancado em uma chapelaria, o ator afirma que a barba veio como um detalhe super importante para ele chegar no tom perfeito do personagem.

"No final das contas, eu acho que esse personagem acabou calhando muito com essa história, porque um homem que mora numa chapelaria há 20 anos, ele não tem muito tempo pra fazer essa barba, né? Faltou a gilete, faltou a autoestima, faltou uma série de coisas", explica.

