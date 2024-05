Irmão de Marília Mendonça se pronuncia após críticas por rifar violão da cantora

Junto com os fãs, a família de Marília Mendonça decidiu rifar um violão da cantora para ajudar pessoas atingidas por enchentes no RS

A família de Marília Mendonça (1995-2021), juntamente com os fãs da cantora, decidiu rifar o violão da artista com o objetivo de ajudar pessoas que foram afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, após anunciarem a campanha, João Gustavo, irmão da eterna Rainha da Sofrência, precisou se pronunciar a respeito do assunto.

Isso porque o jovem passou a receber diversas críticas de admiradores de Marília, alegando que o item pessoal da cantora seria uma lembrança deixada para seu filho, o pequeno Léo, hoje com 4 anos. Através das redes sociais, João Gustavo ressaltou que o sobrinho sempre terá outras recordações da mãe.

"Ah, mas é a única recordação que o Léo tem’, não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio!", escreveu o irmão de Marília Mendonça em seu perfil no X, antigo Twitter.

Nos comentários, fãs da cantora aplaudiram a decisão da família e reforçaram que Marília teria a mesma atitude para ajudar o próximo em um momento tão delicado. "Ela jamais deixou de ajudar quem precisa. O Léo vai ter ao lado dele referências incríveis!", declarou uma seguidora.

Após a partida precoce da artista, Léo passou a ser criado por sua avó materna, Dona Ruth Moreira, e pelo pai, o cantor Murilo Huff. Os dois possuem a guarda compartilhada do pequeno.

Pedro Scooby lamenta tragédia em resgate de vítimas no RS

O surfista Pedro Scooby chegou no Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira, 6, e prontamente já iniciou o resgate de pessoas ilhadas em regiões atingidas por enchentes. Junto com um grupo de amigos, ele levou alguns jet-skis para o estado e se dispôs a ajudar na linha de frente das operações.

Em seus stories no Instagram, Scooby publicou um vídeo mostrando o início dos trabalhos na localidade. Nas imagens compartilhadas por ele, é possível perceber que o nível da água está bem alto e quase chega a cobrir o telhado de algumas casas da região.

"Parecia cena de filme!", descreveu o ex-participante do BBB 22. Ao lado de Pedro Scooby, o surfista e também ex-BBB Lucas Chumbo dividiu com os seguidores registros de alguns resgates feitos pelo grupo de amigos, que aparecem ajudando famílias ilhadas a saírem da área de risco.