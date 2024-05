Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quantidade de roupas para doação

Engajada! Após doações em dinheiro e mais, Virginia Fonseca impressiona ao exibir quantidade de roupas que pretende enviar para o Rio Grande do Sul

A influenciadora Virginia Fonseca está muito engajada nas boas ações para o Rio Grande do Sul. Além de fazer doações em dinheiro e reverter lucros de sua empresa para os gaúchos, a esposa de Zé Felipe mostrou algumas das roupas que pretende enviar para o estado que está vivendo uma tragédia por conta das chuvas.

Nesta terça-feira, 07, um dia após revelar que decidiu com a sogra Poliana Rocha doar todos os itens de vestuário da família que seriam vendidos em um bazar beneficente para o estado, a famosa então gravou um quarto de sua mansão onde estão armazenados as inúmeras peças novinhas.

Em quarto de sua casa, Virginia Fonseca mostrou várias caixas, travesseiros e armários cheios de roupas em bom estado. Jaquetas, moletons, pijamas, inúmeras camisetas e muito mais são apenas algumas das coisas que ela organizará para enviar para os gaúchos. A quantidade então chamou a atenção.

"Hoje vou entrar aqui e começar a separar pra mandar pro RS", contou que usará seu tempo livre na parte da tarde para separar tudo.

Assim como a esposa de Zé Felipe, outros famosos estão se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. O jogador de futebol Neymar Jr. resolveu revelar o que fez para auxiliar na causa. O atleta então abriu uma exceção e contou que mobilizou seu avião para levar mantimentos.

Veja as roupas para doação de Virginia Fonseca:

