Thaeme expõe problema de saúde: "Acabei adoecendo de novo"

A cantora Thaeme Mariôto contou aos seguidores das redes sociais que já estava há duas semanas se sentindo mal, e acabou piorando

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 25, para atualizar os fãs sobre seu quadro de saúde. Ela explicou através dos Stories do Instagram que estava doente, e após realizar alguns exames, recebeu o diagnóstico.

Além da artista, suas duas filhas, Liz, de cinco anos, e Ivy, de dois, frutos de seu relacionamento com Fábio Elias, também não estavam bem. "Sumida esses dias todos por motivo de doença. Acabamos fincando doentes, eu e as meninas... Ontem eu fui fazer raio-x de pulmão, só tem algumas infiltrações, mas não deu nada de sério", começou o relato.

Depois ela contou que foi ao otorrino, e descobriu que está com laringite. "Tive que entrar com antibiótico. O ouvido também, o direito principalmente, tá todo congestionado... Faz parte, nem sempre a gente está bem. Eu acabei não conseguindo descansar e isso foi piorando, mas agora com o medicamento eu vou melhorar", contou;

Na legenda do vídeo, a cantora falou sobre o problema de saúde. "Já estava há duas semanas mal... melhorei um pouco, voltei a vida normal e por conta de 'falta de repouso' acabei adoecendo de novo. Mas agora eu vou sarar", garantiu.

Thaeme revela ter sofrido novo aborto

Thaeme Mariôto usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento delicado que passou recentemente. A cantora revelou que sofreu um aborto espontâneo no começo do ano. Em seu perfil no Instagram, a artista recordou algumas fotos de quando estava grávida de sua primogênita, e aproveitou para falar sobre a perda do bebê que estava esperando, que não tinha sido planejado. Vale lembrar que esse é o quinto aborto que a sertaneja sofre.

"#tbt da vez, gravidinha da Liz. Sabe que eu não contei isso pra vocês ainda, mas no início desse ano tive uma nova perda gestacional. O bebê não havia sido planejado, mas simplesmente aconteceu (tomando anticoncepcional - mas esqueci 2 dias)… No início levei um belo de um susto, até porque o “recado” veio em um sonho, mas fiquei imensamente feliz e imensamente insegura, tendo em vista que já tinha perdido 4 bebês e dessa vez não havia me preparado com vitaminas, pré-natal, essas coisas todas. Mas entreguei nas mãos de Deus, que tudo sabe. E Ele, depois de alguns dias, levou meu novo anjo pra pertinho dEle pra se reunir com seus irmãos lá no céu", disse ela em um trecho. Confira o relato completo!