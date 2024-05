Show da Madonna: Veja os looks dos famosos para o evento

Famosos brasileiros se reúnem para assistirem ao show da cantora Madonna na praia de Copacabana. Veja as fotos dos looks

Na noite deste sábado, 4, vários famosos brasileiros se reuniram no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, para assistirem ao show da cantora Madonna na praia. As celebridades fazem parte da lista de convidados da CS Eventos para o show histórico em solo brasileiro.

Entre os convidados estavam Sophie Charlotte, Giovanna Antonelli, Taís Araújo, Camila Queiroz, Camila Pitanga, Flávia Alessandra e outros vips.

As estrelas apostaram em looks estilosos. Muitos deles surgiram com looks pretos e confortáveis para curtirem a noite com muita animação. Outros investiram em modelitos com transparência e até brilho.

Veja as fotos dos looks na galeria abaixo:

After party de Madonna

A cantora Madonna vai fazer um show memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Logo depois, ela vai celebrar o sucesso da apresentação em uma ‘after party’ no hotel Copacabana Palace.

De acordo com o colunista Leo Dias, os funcionários do hotel já começaram a organização da festa pós-show, que receberá cerca de 150 pessoas e acontecerá em um restaurante de luxo do hotel. Inclusive, o restaurante foi reservado pelo apresentador Luciano Huck para a festa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a festa será exclusiva e contará com poucos convidados, incluindo as cantoras Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar. O evento ainda contará com música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

O show de Madonna deverá receber mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana e também convidados famosos na plateia vip. A cantora está no Brasil desde segunda-feira, 29, e só saiu do hotel para as passagens de som no palco ao ar livre.