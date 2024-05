Anitta faz participação especial no show de Madonna

As divas Anitta e Madonna se encontraram no palco do show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um momento especial

A cantora Anitta fez uma participação especial no show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Ela subiu ao palco para fazer uma performance com a rainha do pop, mas não cantou.

Anitta foi chamada ao palco para fingir ser uma jurada ao lado de Madonna durante um show de dança dos bailarinos da estrela internacional. Com placas com notas, elas elogiaram as performances enquanto estavam sentadas em bancos no palco.

Inclusive, uma das dançarinas foi Estere, uma das filhas gêmeas de Madonna. A menina deu um show no palco com um macacão preto e dourado e mostrou todo o seu talento.

Além disso, durante este momento do show, Madonna usou um figurino em homenagem ao Brasil. Ela surgiu com um vestido tomara que caia com as coras da bandeira brasileira.

Pai de santo fala do sucesso de Madonna

A cantora Madonna completou 40 anos de carreira e é sucesso em todo o mundo. Com isso, o babalorixá e colunista Paulo de Oxalá fez uma análise sobre a personalidade da musa, que fez com que ela chegasse ao topo das paradas de sucesso ao longo de sua trajetória.

O babalorixá falou sobre características que a ajudaram a conquistar o sucesso. "Madonna é autoconfiante, ousada, carismática e sabe exatamente o que extrair de cada situação. Sua presença é sempre arrebatadora, pois atrai e cativa de forma natural as pessoas ao seu redor. Mesmo que ela não tivesse se tornado a cantora de sucesso que é, ela iria sempre ser o centro das atenções devido a sua energia contagiante", disse ele. Inclusive, a data de nascimento dela, 16 de agosto de 1958, é ligada a Odù Òdí Méjì, que tem ligação com Exu e Oxum Opará.

A personalidade de Madonna ainda mostra que ela gosta de ter o controle de tudo, mas está disposta a ajudar. Além disso, ela não se importa com críticas e sempre defende a bandeira da liberdade. Ela pode ser impulsiva, mas preza pela sua imagem pública.

Por fim, o sacerdote comentou que Madonna deve tomar cuidado com infecções e doenças de pele. "Ela vem de energias vitais ligadas a Òdí méjì, que movem a diva em direção ao justo e afortunado sucesso. E como Òdí méjì é ligado a Exu e a Opará, Madonna ainda tem o excêntrico talento de Exu e o envolvente fascínio de Opará", afirmou.