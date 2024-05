Pabllo Vittar dança com Madonna e carrega a cantora no colo em Copacabana

A cantora brasileira Pabllo Vittar dá show de dança ao lado de Madonna na praia de Copacabana com direito a bandeira do Brasil

A cantora Pabllo Vittar brilhou no palco do show da cantora Madonna na noite deste sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A brasileira participou da coreografia de uma das músicas, que teve um toque de funk e samba, e até carregou a loira no colo.

Com look formado por shorts, camiseta do Brasil e bota de cano alto, Pabllo atraiu os olhares ao dançar com Madonna e seus bailarinos. Ela requebrou e fez interações com a rainha do pop durante toda a música.

No final da coreografia, as duas dançaram com bandeiras do Brasil e levaram a plateia à loucura. A participação de Pabllo foi confirmada nesta semana quando a artista apareceu durante os ensaios durante as noites na praia.

Pouco antes da entrada de Pabllo, a cantora Anitta também participou do show ao lado de Madonna. As duas fizeram uma encenação no palco junto com os bailarinos.

Affair de Pabllo Vittar

A cantora Pabllo Vittar deu o que falar ao contar que já viveu um affair com um jogador de futebol. Agora, a identidade do rapaz foi revelada e ele contou como foi o romance deles.

Tudo começou quando Pabllo participou do programa Sabadou com Virginia, do SBT, e foi questionada foi qual foi o homem mais famoso com quem já ficou. Então, ela disse que já viveu um affair com um jogador de futebol. “Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol. Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, afirmou.

Horas depois, o colunista Leo Dias revelou a identidade do rapaz. Ele contou que o affair de Pabllo Vittar é o zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos . Ele já jogou em times no Brasil e na Europa. Hoje em dia, ele é atleta do time US Ivry, na França.

Inclusive, Polidoro Júnior confirmou o affair com Pabllo. “Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, afirmou.