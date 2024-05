Entenda como família de Davi usou fake news para movimentar público do BBB 24

Fora do BBB 24, familiares de Davi Brito usaram a mídia a favor do ex-BBB e tornaram ele campeão da temporada com muita estratégia

Davi Brito, campeão do BBB 24, chocou os fãs ao revelar que jamais enfrentou problemas de saúde como afirmado por sua mãe Elisângela Brito e sua irmã, Raquel Brito. O caso provocou revolta e mostrou que os familiares do baiano, na verdade, usaram de fake news para ele levar a bolada milionária do reality global.

A informação envolvendo que Davi sofreu três infartos passou a circular inicialmente através de uma entrevista do portal Splash, a qual a família do ex-BBB revelou detalhes da intimidade do brother, que desde o início do jogo sofria com ataques e críticas dos colegas de confinamento.

Na ocasião, Raquel chegou a afirmar que o desejo do irmão em ser médico vem desde a infância, porque ele sempre teve uma saúde debilitada. Muito amigos, os dois dividem o mesmo sonho de estudar medicina, o que a fez se formar em técnica de enfermagem.

"O #bbb24 foi campeão o coitadismo, o vitimismo e a mentira. Davi assume nunca ter sofrido infarto. Era mentira da mãe, assim como o trauma que lhe impedia de comer carne de boi", disse um internauta revoltado após ter acreditado na informação.

A situação provocada pela mãe de Davi comprova o que muitos já apontavam durante o BBB 24: o jogo também acontecia fora do reality. Usando de estratégias da mídia e sempre compartilhando conteúdos, os familiares do ex-motorista de aplicativo se mostraram focados em torná-lo campeão, sem se importar com as consequências.

Em meio a um momento delicado onde Davi tem se envolvido em diversas polêmicas pessoais, talvez a notícia falsa sobre ele ter enfartado algumas vezes não tenha espaço, mas comprova mais uma vez que ter uma equipe engajada fora do BBB se torna cada vez mais importante para os participantes saírem vitoriosos.