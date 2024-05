O que aconteceu com o joelho da Madonna? Saiba motivo da proteção

Figurino de Madonna conta um equipamento de proteção em um dos joelhos da cantora. Saiba o motivo do uso da joelheira de compressão

A cantora Madonna realizou o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4, e um detalhe do figurino chamou a atenção. A estrela usava uma joelheira de compressão em sua perna esquerda.

De acordo com o Jornal o Globo, o equipamento ortopédico se faz necessário na vida dela por causa de uma lesão no joelho. A rainha do pop usa o acessório para estabilizar a articulação de seu joelho durante o show .

Inclusive, Madonna já faz tratamentos para o joelho há alguns anos. Em 2020, ela contou que fez um tratamento regenerativo para a cartilagem da região e alívio das dores. Ela começou a aparecer a joelheira de compressão em setembro de 2023, mas não explicou publicamente o motivo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a joelheira da cantora. “Madonna tem o joelho esquerdo ruim igual nós, mortais”, disse um internauta. “Se até Madonna está com joelho bichado, quem sou eu né”, brincou outro. “Madonna, gente como a gente, usando um estabilizador no joelho”, declarou mais um.

Madonna no show de Copacabana - Foto: Reprodução / Globo

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.

Mala da Madonna

A cantora Madonna desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana para o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Antes da chegada dela, os equipamentos do show e parte da bagagem da estrela já chegaram ao país e alguns itens inusitados chegaram junto.

De acordo com o site G1, alguns itens pessoais da cantora já chegaram. Ela enviou os equipamentos para montar 3 academias no hotel Copacabana Palace, que é onde ficará hospedada. Além disso, já chegaram 45 baús de roupas e 40 luvas de boxe.

Ao todo, a equipe de Madonna enviou três aviões com os materiais que vão precisar para fazer o show monumental dela ao ar livre, que totalizam 270 toneladas. O equipamento e as malas serão levados do aeroporto até Copacabana em 30 caminhões.

Além disso, outros números impressionam. A equipe dela vai ocupar 90 quartos no hotel, sendo 200 pessoas no time e o palco tem 24 metros de frente, conta com três passarelas e 1 elevador.

Vale lembrar que está é a quarta vez de Madonna no Brasil, sendo que a última apresentação aconteceu há 12 anos.