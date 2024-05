Claude Troisgros faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é!

Claude Troisgros conta com a companhia da esposa em noite de show no RJ. Saiba qual é a história de amor do casal

O chef de cozinha e apresentador Claude Troisgros fez uma rara aparição em público ao lado de sua esposa, Clarisse Sette. Os dois esbanjaram sintonia ao posarem juntos para as fotos na chegada ao show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4.

Vale lembrar que Claude e Clarisse estão juntos há cerca de 17 anos, se casaram em 2009 e se conheceram por causa do trabalho. Ela contou a história deles em uma entrevista ao Jornal O Globo de 2016. "Eu era gerente do GNT e ele fazia parte do casting, como ainda faz. Eu negociava contratos e a parte comercial. Teve o episódio de uma viagem para a África do Sul que gerou um mal-entendido e eu bati o pé e disse que iria cancelar a viagem. Naquele momento, ele começou a me detestar. Mas, à tarde, Claude me ligou, revendo sua posição. Eu, ato contínuo, relaxei quando resolvemos aquele mal-entendido. Só que ele foi super frio ao descobrir que eu ia. Acho que ficou com vontade de desistir de novo!", disse ela.

Então, eles fizeram o trabalho juntos e continuaram se falando. "O Claude é muito fácil de lidar e eu também. Não tínhamos mais motivos para brigar. Tudo funcionou e a gente ficou muito próximo. Quando voltamos, ele me procurou. Foi tinhoso, insistente. Como Claude é muito sedutor, foi muito difícil não me envolver", afirmou ela.

Claude Troisgros faz rara aparição com a esposa, Clarisse Sette - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Ana Carolina fez rara aparição com a namorada

A cantora Ana Carolina fez uma rara aparição em público nesta quarta-feira, 1º, ao lado de sua nova namorada, a produtora Ramona Bakker. As duas foram flagradas pelos paparazzi de plantão em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Elas foram vistas conversando e trocando abraços antes do embarque na aeronave. Discretas, elas estavam com looks descontraídos e esbanjaram simpatia.

Vale lembrar que o namoro de Ana Carolina e Ramona começou no final de 2023, mas elas são discretas e quase não aparecem juntas na mídia. Elas assumiram o namoro publicamente na festa de aniversário da apresentadora Angélica em novembro de 2023, quando foram juntas ao evento.