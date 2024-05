Kayky Brito tem atitude radical contra Bruno de Luca após acidente

Fãs percebem uma atitude que o ator Kayky Brito tomou em suas redes sociais contra o apresentador Bruno de Luca

O ator Kayky Brito tomou uma atitude radical contra o apresentador e ator Bruno de Luca. Os dois eram grandes amigos, mas não voltaram a aparecer juntos desde o acidente de carro de 2023, no qual Kayky foi atropelado durante uma noitada com Bruno.

Agora, os fãs perceberam que Kayky parou de seguir Bruno nas redes sociais . O unfollow aconteceu cerca de oito meses após a noite do acidente.

Vale lembrar que Bruno de Luca foi criticado na época do acidente por não prestado socorro para Kayky Brito. Na data, os dois estavam juntos em um quiosque na praia quando Kayky atravessou a avenida sem prestar atenção e foi atropelado por um carro de aplicativo. Porém, Bruno não foi até o local do atropelamento, indo embora sem Kayky.

Kayky Brito manda recado para motorista

Kayky Brito deixou uma mensagem no vídeo publicado por Diones da Silva, motorista que o atropelou e o socorreu em um acidente no Rio de Janeiro. O ator, de 35 anos, admitiu o erro e agradeceu o motorista por socorrê-lo e pela prudência ao dirigir, após o grave acidente sofrido há oito meses.

"Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, escreveu Kayky Brito. No vídeo, o motorista enviou uma mensagem ao ator:

"Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", escreveu Diones, que falou emocionado, sobre o assunto no vídeo.

Visivelmente abalado, ele reforçou que sente muito pelo o que aconteceu em setembro de 2023. "Eu quero aqui te pedir Kayky perdão publicamente, por ter causado isso em você, mesmo sem querer, sem intenção, sem ter culpa, mas causei, sabe? Então queria te pedir perdão publicamente, acho que eu preciso disso. Esse vídeo mexeu muito com a minha mente, com meu psicológico, saber que você alterou o curso da vida de alguém", desabafou Diones.