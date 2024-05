Miss Brasil Natália Anderle faz contato após ser dada como desaparecida

Grávida de sete meses, a Miss Brasil Natália Anderle foi dada como desaparecida no Rio Grande do Sul, mas está bem e mostrou selfie

A Miss Brasil 2008, Natália Anderle, fez contato com sua família e amigos após ser dada como desaparecida por quatro dias no Rio Grande do Sul. A região sofre com as sequências de enchentes em várias cidades por causa das chuvas e várias pessoas estão desaparecidas. Com isso, o nome da modelo também foi parar na lista de desaparecidos depois que ela ficou sem fazer contato por alguns dias. Agora, com a repercussão do caso, ela voltou às redes sociais e disse que está bem.

Natália postou uma foto no Instagram e disse que está segura. “Nós estamos bem e seguros em casa com a família. Estamos sem energia e sem sinal de celular no momento. E mandando orações para todos que foram afetados. Obrigado a todos amigos preocupados, agora e hora de reunirmos em oração a todos atingidos”, disse ela ao compartilhar uma selfie nos stories do Instagram na tarde deste sábado, 4.

A Miss é natural de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, mas vive nos Estados Unidos. Aos 37 anos, ela veio ao Brasil para dar à luz seu filho, já que está grávida de sete meses.

Antes da fama, ela trabalhou como empregada doméstica para bancar seus estudos. Ela se tornou Miss Rio Grande do Sul em 2008 e também foi eleita Miss Brasil 2008, no qual faturou o prêmio de R$ 200 mil, um carro, uma joia e um relógio de porcelana.

Atualmente, a Defesa Civil do RS informou que existem 67 pessoas desaparecidas. O estado já registrou 57 mortes por causa das enchentes e mais de 42 mil pessoas estão fora de suas casas.

Virginia Fonseca faz doação para o Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar comprovantes de suas doações para as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nesta semana. As enchentes destruídas muitas casas e muitas pessoas estão desabrigadas ou desaparecidas. Com isso, várias entidades fazem pedidos de doações online. E Virginia resolveu ajudar alguns locais.

Fonseca contou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua marca de maquiagem para ajudar três formas de doar dinheiro para o estado. Ela fez doações em vaquinhas do governo, de um influencer da região e também de uma instituição. No total, Virginia doou R$ 150 mil e mostrou os comprovantes nos stories do Instagram, sendo R$ 50 mil para cada local de doação que escolheu.

“Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1. RS precisa de nós”, disse ela para incentivar seus seguidores.