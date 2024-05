Angélica e Luciano Huck mostram vista privilegiada do show de Madonna

Angélica e Luciano Huck exibem selfie antes do show da cantora Madonna diretamente da varanda de hotel de luxo no Rio de Janeiro

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck já estão prontos para curtirem o show da cantora Madonna na noite deste sábado, 4. Os dois mostraram a vista privilegiada do palco ao ficarem em uma varanda do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que fica bem na frente da praia.

Os dois fizeram uma selfie juntos após ficarem prontos para o evento e surgiram sorridentes com a expectativa para o show. Eles ainda mostraram a multidão que aguardava o show da estrela internacional.

Madonna está no Rio de Janeiro desde segunda-feira, 29, quando chegou ao país em um jatinho particular junto com seus filhos. Ela deverá receber um público de mais de 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana.

After party de Madonna

A cantora Madonna vai fazer um show memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Logo depois, ela vai celebrar o sucesso da apresentação em uma ‘after party’ no hotel Copacabana Palace.

De acordo com o colunista Leo Dias, os funcionários do hotel já começaram a organização da festa pós-show, que receberá cerca de 150 pessoas e acontecerá em um restaurante de luxo do hotel. Inclusive, o restaurante foi reservado pelo apresentador Luciano Huck para a festa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a festa será exclusiva e contará com poucos convidados, incluindo as cantoras Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar. O evento ainda contará com música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

O show de Madonna deverá receber mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana e também convidados famosos na plateia vip. A cantora está no Brasil desde segunda-feira, 29, e só saiu do hotel para as passagens de som no palco ao ar livre.