Andréa Beltrão abre o jogo sobre ser flagrada na praia: ‘Me dá muita moral’

Protagonista da novela No Rancho Fundo, Andréa Beltrão é questionada sobre o que acha de ser flagrada na praia e esbanja sinceridade

A atriz Andréa Beltrão gosta de começar o seu dia na praia. Frequentemente, a artista é flagrada nas areias do Rio de Janeiro após um mergulho no mar ou se exercitando com o marido logo cedo. Com isso, em uma entrevista, ela foi questionada sobre como é ser flagrada de biquíni ou maiô.

"Pois é, até preciso agradecer ao fotógrafo que tira minhas fotos na praia porque ele me dá muita moral (risos). É respeitoso também: outro dia, pedi para colocar a camiseta antes, e ele esperou. Sempre saio bem nas fotos, guardo para mostrar aos meus netos", disse ela ao Jornal O Globo.

Além disso, ela questionada sobre ver a sua idade, que é de 60 anos, estampada em manchetes na internet e ela respondeu que gosta de se exercitar para ficar bem. "Sobre a idade, só me lembro quando alguém menciona, pois faço tudo para me manter forte. Faço ginástica, tenho paixão por esportes, jogo bola na praia. Claro que tenho marcas da passagem do tempo pelo corpo, mas quero poder me movimentar com agilidade", declarou.

Atualmente, Andréa Beltrão interpreta uma das protagonistas da novela No Rancho Fundo, da Globo, na qual dá vida para Zefa Leonel.

Andréa Beltrão na praia - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Andréa Beltrão na praia - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Fotos de Andréa Beltrão com o marido

A atriz Andréa Beltrão aproveitou um momento de folga das gravações da novela No Rancho Fundo, da Globo, para se divertir ao ar livre. Na manhã desta sexta-feira, 26, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava na areia de uma praia com seu marido, o diretor Mauricio Farias.

Os dois foram vistos jogando bola na areia depois de um mergulho no mar. A estrela mostrou sua boa forma ao aparecer apenas de maiô preto.

Andréa e Maurício se conheceram nos bastidores da novela A Viagem, de 1994, e logo engataram o romance. Eles estão juntos desde então e são pais de três adultos: Francisco (27), Rosa (26) e José (23).

Ao longo da carreira dos dois, eles trabalharam juntos em algumas oportunidades, como nos filmes Verônica e Hebe: A Estrela do Brasil, e também na novela Um Lugar ao Sol.