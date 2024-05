Affair de Lucas Buda detona o ex-BBB em vídeo: ‘Papinho de homem’

Prima de MC Binn, Nina Capelly faz crítica para a postura do ex-BBB Lucas Buda após ele parar de respondê-la na internet

A cantora Nina Capelly, que é prima de MC Binn, viveu um affair com o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda. O romance veio à tona há poucos dias, mas parece que já entrou em crise. Neste sábado, 4, ela detonou a postura dele.

Em um vídeo que viralizou na internet, Nina criticou a falta de respostas de Lucas. "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade...", disse ela.

E completou: "Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione". O vídeo foi reproduzido em várias páginas de fofoca no Instagram, mas ela apagou o vídeo do seu perfil no Instagram.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB

Parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique revelou que está até com dívidas.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quemque não está com muitas propostas de trabalho.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou.

Diante da situação, o ex-BBB revelou que está com algumas dívidas e pagamentos pendentes com as pessoas que cuidam de sua carreira. "Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno", disse.

É bom lembrar que enquanto Buda estava no reality show, a ex-mulher dele estourou na rede social e bateu milhões de seguidores em pouco tempo. Até então desempregada, a professora de História começou a fazer diversas publicidades e falou sobre quanto está ganhando na internet.